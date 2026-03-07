स्कॅल्पला मसाज देणे का गरजेचे असते?

Aarti Badade

निरोगी केसांचे गुपित

केसांच्या सौंदर्यासाठी महागड्या उत्पादनांपेक्षा 'स्कॅल्प मसाज' (टाळूचा मसाज) हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे. यामुळे केसांची मुळे मजबूत होऊन वाढ होण्यास मदत होते.

रक्ताभिसरण आणि पोषण

टाळूला मसाज केल्यामुळे रक्ताभिसरण (Blood Circulation) सुधारते. यामुळे केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात आणि केस मुळापासून घट होतात.

केसांची घनता वाढते

नियमित मसाजमुळे केसांच्या कूपांना (Follicles) उत्तेजन मिळते. यामुळे केस दाट होतात आणि नवीन केसांची वाढ होण्यास मदत होते.

तणावमुक्ती आणि मानसिक शांती

मसाजमुळे केवळ केसच नाही तर मनही शांत होते. मानसिक तणाव, चिंता आणि मायग्रेनसारख्या त्रासांपासून सुटका मिळवण्यासाठी हा एक उत्तम मार्ग आहे.

कोंडा आणि कोरडेपणा दूर

मसाज केल्याने नैसर्गिक तेल टाळूवर व्यवस्थित पसरते. यामुळे टाळू मॉइश्चराइज राहते, कोरडेपणा कमी होतो आणि कोंड्याची (Dandruff) समस्या दूर होते.

मृत त्वचा आणि घाण साफ

शाम्पू करताना हलका मसाज केल्याने टाळूवरील मृत पेशी आणि साचलेल्या उत्पादनांचा थर (Product Buildup) निघून जातो, ज्यामुळे त्वचा निरोगी राहते.

मसाजची योग्य पद्धत

बोटांच्या टोकांनी किंवा स्कॅल्प मसाजरने वर्तुळाकार गतीने (Circular motion) हलक्या हाताने मसाज करावा. नखांचा वापर करणे टाळावे.

