लिव्हर खराब होण्यापूर्वी पाय देतात 'हे' 4 संकेत!

Aarti Badade

यकृत - शरीराचा मुख्य रक्षक

यकृत शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यासोबतच साखर आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रित करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते.

सुरुवातीची लक्षणे ओळखा

फॅटी लिव्हरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षणे दिसत नाहीत, पण आजार वाढल्यावर पायांमध्ये काही विशिष्ट बदल जाणवू लागतात.

पायांवर सूज येणे

यकृत व्यवस्थित कार्य करत नसल्यास शरीराच्या खालच्या भागात द्रव साचतो, ज्यामुळे पायांना सूज (Edema) येऊ शकते.

पायांमधील असह्य वेदना

सिरोसिससारख्या आजारामुळे नसांवर ताण येतो आणि अशुद्ध रक्तवाहिन्या फुगून पायांमध्ये तीव्र वेदना जाणवू शकतात.

तळपायांना सतत खाज सुटणे

पित्त नलिकेच्या समस्येमुळे शरीरात पित्त साचते, परिणामी हात आणि प्रामुख्याने तळपायांना प्रचंड खाज सुटू शकते.

पाय सुन्न होणे किंवा मुंग्या येणे

अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीजमुळे नसांवर परिणाम होतो, ज्यामुळे पायांना मुंग्या येणे किंवा सुन्नपणा जाणवण्याची शक्यता असते.

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

पायातील या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास यकृताचा आजार गंभीर होऊ शकतो, त्यामुळे त्वरित तज्ज्ञांकडून तपासणी करून घ्या.

