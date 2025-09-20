Hair Grwoth: नैसर्गिकरित्या केसांना दाट अन् घनदाट करण्यासाठी आवश्यक व्हिटॅमिन्स

पुजा बोनकिले
केस घनदाट आणि काळे असणे सर्वांना वाटते.
पण शरीरात जीवनसत्वांची कमतरता असेल तर केसांचे आरोग्य निरोगी राहत नाही.यासाठी कोणते जीवनसत्व आवश्यक आहे हे जाणून घेऊया
निरोगी शरीरासह केसांसाठी देखील जीवनसत्वे डी गरजेचे आहे.
लोहाचे प्रमाण शरीरात असेल तर केस गळती कमी होते.
झिंक शरीरासह केसांसाठी देखील गरजेचे आहे.
केसांसाठी जीवनसत्वे इ गरजेचे आहे. तुम्ही आहारातून ती कमतरता भरून काढू शकता.
केसांच्या निरोगी वाढीसाठी ओमेगा ३ फॅटी अॅसिड असणे गरजेचे आहे.
तुम्हाला केस घनदाट आणि काळे हवे असेल तर जीवनसत्व ए शरीरात असणे गरजेचे आहे.
केसांच्या वाढीसाठी जीवनसत्व सी गरजेचे असते.
