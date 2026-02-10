‘प्लेटलेट्स’ वाढविण्यासाठी 'हे' पदार्थ लगेच खाणे सुरू करा

Puja Bonkile

प्लेटलेट्स

आपल्या शरीरातील प्लेटलेट्सची संख्या नियंत्रित ठेवणे फार महत्वाचे असते.

संसर्गजन्य आजार

जेव्हा प्लेटलेट्स कमी होतात तेव्हा अनेक संसर्गजन्य आजारांना सामोरे जावे लागते.

योग्य आहारात

प्लेटलेट्सची संख्या वाढवण्यासाठी आहारात पुढील पदार्थांचा समावेश करावा.

डाळिंब

आयर्न आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे प्लेटलेट्स वाढण्यास मदत होते. याचे रोज सेवन करावे.

पपई किंवा पपईची पाने

पपईच्या पानांचा रस प्लेटलेट्स वाढवण्यासाठी खास उपयुक्त मानला जातो.

हिरव्या पालेभाज्या

पालक, मेथी, शेवगा पानं यामध्ये व्हिटॅमिन के जास्त असते. यामुळे प्लेटलेट्स वाढते.

बीट

बीटमधील आयर्न आणि फोलेट रक्ताभिसरण सुधारते आणि प्लेटलेट्स वाढवायला मदत करतात.

आवळा

व्हिटॅमिन C भरपूर असल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि प्लेटलेट्स वाढण्यास चालना मिळते.

सुकामेवा

मनुका, बदाम, अक्रोड यामध्ये आवश्यक मिनरल्स आणि हेल्दी फॅट्स असतात. हे रोज खाल्यास पांढऱ्या पेशी वाढण्यास मदत होते.

डॉक्टरांशी संपर्क

जर प्लेटलेटची संख्या 10-20 हजारांपेक्षा कमी असेल लगेच डॉक्टरांशी संपर्क साधावा आणि उपचार सुरु करावे.

