कांदे पोहे कधी अन् किती प्रमाणात खावे?

Puja Bonkile
कांदा पोहे हे सर्वांचा आवडता नाश्ता आहे.
अनेक लोक घाईगडबडीत झटपट तयारे होणारे कांदे पोहे खाऊन घराबाहेर पडतात.
पण रोज पोहे खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर नाही.
कारण तज्ज्ञांच्या मते जास्त पोहे खाल्यास आरोग्यासंबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात.
मग पोहे किती आणि कधी खावे हे जाणून घेऊया.
पोहे मर्यादित प्रमाणात खाणे फायदेशीर ठरते.
तुम्हाला पोहे खायला आवडत असेल तर आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा खावे.
तुम्ही नाश्त्यात किंवा चहासोबत खाऊ शकता.
पोहे एका वाटीपेक्षा जास्त खाऊ नये.
वजन कमी करायचे असेल पोहे बनवताना शेंगदाणे किंवा बटाटे टाकू नका.
