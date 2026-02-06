कांदे पोहे कधी अन् किती प्रमाणात खावे?

Puja Bonkile

कांदा पोहे हे सर्वांचा आवडता नाश्ता आहे.

Sakal

अनेक लोक घाईगडबडीत झटपट तयारे होणारे कांदे पोहे खाऊन घराबाहेर पडतात.

Sakal

पण रोज पोहे खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर नाही.

Sakal

कारण तज्ज्ञांच्या मते जास्त पोहे खाल्यास आरोग्यासंबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात.

Sakal

मग पोहे किती आणि कधी खावे हे जाणून घेऊया.

Sakal

पोहे मर्यादित प्रमाणात खाणे फायदेशीर ठरते.

Sakal

तुम्हाला पोहे खायला आवडत असेल तर आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा खावे.

Sakal

तुम्ही नाश्त्यात किंवा चहासोबत खाऊ शकता.

Sakal

पोहे एका वाटीपेक्षा जास्त खाऊ नये.

Sakal

वजन कमी करायचे असेल पोहे बनवताना शेंगदाणे किंवा बटाटे टाकू नका.

Sakal

