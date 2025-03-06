बाजरीच्या भाकरीत 'हे' दोन पदार्थ मिसळा अन् ठेवा शरीराला ॲनिमियापासून दूर

Aarti Badade

बाजरीचे फायदे

बाजरी हे सुपरफूड आहे. हे ग्लूटेन-फ्री असून, प्रोटीन, पोटेशियम, मॅग्नीशियम, फायबर, कार्ब्स, मिनरल्स, व्हिटॅमिन्स आणि झिंकसह एंटीऑक्सीडेंट्सचा खजिना आहे.

शरीराला फायदा

बाजरीची भाकरी पोटासाठी फायदेशीर आहे आणि शरीराला गरम ठेवते. तिला काही पदार्थ मिसळल्यावर अधिक फायदे मिळतात.

दोन पदार्थ

बाजरीच्या पिठात तिळ मिसळा. बाजरीच्या भाकरीसोबत गुळ खाल्ल्याने अनेक आरोग्य फायदे मिळतात.

पचन सुधारते

बाजरीत तिळ मिसळल्याने फायबरचं प्रमाण वाढतं, ज्यामुळे पाचनक्रिया सुधारते.

हाडांची मजबूती

बाजरी आणि तिळ यांच्या संयोजनाने कॅल्शियम मिळतो, ज्यामुळे हाडे आणि स्नायू मजबूत होतात.

हिमोग्लोबिन वाढते

जर तुम्हाला हिमोग्लोबिन कमी असेल किंवा अशक्तपणा असेल, तर बाजरीचे पदार्थ खाल्ले पाहिजेत. तिळ आणि गुळ मिसळून तुम्ही ॲनिमिया पासून दूर राहू शकता.

ऊर्जा

बाजरी आणि तिळ खाल्ल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते आणि तुम्ही सक्रिय व उत्साही राहता. हे तुमच्या कामावरही सकारात्मक परिणाम करतात.

उत्साही राहण्यासाठी

सक्रिय आणि उत्साही राहण्यासाठी बाजरी आणि तिळ खाणे सुरू करा. यामुळे तुमचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य सुधारते.

