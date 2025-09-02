संत्र्यांपेक्षा जास्त व्हिटॅमिन सी देतात ‘या’ फळं भाज्या!

Aarti Badade
तुम्हाला ठाऊक आहे का? संत्र्यांपेक्षा काही फळं व भाज्यांमध्ये व्हिटॅमिन सी जास्त प्रमाणात असतं.
१०० ग्रॅम ब्रोकोलीमध्ये सुमारे ९०mg व्हिटॅमिन सी असतं.
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते व दाहक-विरोधी गुणधर्मही देते.
पिवळ्या मिरचीमध्ये तब्बल १८३mg व्हिटॅमिन सी!
लाल व हिरवी मिरची देखील उत्तम स्रोत आहेत.
एका कप स्ट्रॉबेरीमध्ये ९८mg व्हिटॅमिन सी. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते व मूड ताजेतवाने करते.
१०० ग्रॅममध्ये १२८mg व्हिटॅमिन सी.
वाफवून, भाजून किंवा मॅश करून खाल्लं तरी पोषण टिकून राहतं.
१०० ग्रॅममध्ये जवळपास ९३mg व्हिटॅमिन सी.
दाहक-विरोधी गुणधर्म व पचन सुधारण्यास मदत.
संत्र्यांपेक्षा जास्त व्हिटॅमिन सी मिळवण्यासाठी आहारात या फळं व भाज्यांचा नक्की समावेश करा.