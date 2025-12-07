'इथे' पत्नीला आहे पतीशिवाय परपुरुषाशी संबंध ठेवण्यास परवानगी; प्राचीन प्रथा आजही सुरु

सकाळ डिजिटल टीम
आफ्रिकन खंडात अजूनही अनेक जमाती आहेत. येथे राहणाऱ्या जमाती अजूनही शतकानुशतके जुन्या परंपरा आणि नियमांचे पालन करतात.
Wife Relationship Rights Tribe
esakal
यातील अनेक नियम आधुनिक समाजाला आश्चर्यचकित करणारे आहेत.
Wife Relationship Rights Tribe
esakal
अशीच एक जमात म्हणजे बोराना ओरोमो. या समुदायातील महिलांना अनेक विशेष अधिकार आहेत.
Wife Relationship Rights Tribe
esakal
या समुदायातील विवाहित महिला त्यांच्या पतीशिवाय इतर पुरुषांशी संबंध ठेवू शकतात.
Wife Relationship Rights Tribe
esakal
स्त्रीच्या या निर्णयाचा केवळ आदर केला जात नाही तर पतीसह संपूर्ण समुदाय त्याला पाठिंबा देतो.
Wife Relationship Rights Tribe
esakal
पत्नीला तिच्या घरात कोण प्रवेश करेल आणि शारीरिक संबंध कोण ठेवेल हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.
Wife Relationship Rights Tribe
esakal
यादरम्यान, दुसरा पुरुष घराबाहेर जमिनीवर भाला ठोकतो. हे सूचित करते की पत्नीचे दुसऱ्या पुरुषाशी प्रेमसंबंध आहेत.
Wife Relationship Rights Tribe
esakal
जर नवरा आला तर तो घरात प्रवेश करू शकत नाही. जेव्हा तो पुरुष जमिनीवरून भाला बाहेर काढतो तेव्हा पतीला आत जाण्याची परवानगी दिली जाते.
Wife Relationship Rights Tribe
esakal
Goa Travel Rules
esakal