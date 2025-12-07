'इथे' पत्नीला आहे पतीशिवाय परपुरुषाशी संबंध ठेवण्यास परवानगी; प्राचीन प्रथा आजही सुरु

सकाळ डिजिटल टीम

आफ्रिकेतील अद्वितीय जमात

आफ्रिकन खंडात अजूनही अनेक जमाती आहेत. येथे राहणाऱ्या जमाती अजूनही शतकानुशतके जुन्या परंपरा आणि नियमांचे पालन करतात.

esakal

अजब नियम

यातील अनेक नियम आधुनिक समाजाला आश्चर्यचकित करणारे आहेत.

बोराना ओरोमोची कहाणी

अशीच एक जमात म्हणजे बोराना ओरोमो. या समुदायातील महिलांना अनेक विशेष अधिकार आहेत.

परपुरुषाशी संबंधांची परवानगी

या समुदायातील विवाहित महिला त्यांच्या पतीशिवाय इतर पुरुषांशी संबंध ठेवू शकतात.

समाजात आदर

स्त्रीच्या या निर्णयाचा केवळ आदर केला जात नाही तर पतीसह संपूर्ण समुदाय त्याला पाठिंबा देतो.

स्त्रीला अधिकार

पत्नीला तिच्या घरात कोण प्रवेश करेल आणि शारीरिक संबंध कोण ठेवेल हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.

घरात परपुरुषाशी संबंध

यादरम्यान, दुसरा पुरुष घराबाहेर जमिनीवर भाला ठोकतो. हे सूचित करते की पत्नीचे दुसऱ्या पुरुषाशी प्रेमसंबंध आहेत.

पती बाहेर वाट पाहतो

जर नवरा आला तर तो घरात प्रवेश करू शकत नाही. जेव्हा तो पुरुष जमिनीवरून भाला बाहेर काढतो तेव्हा पतीला आत जाण्याची परवानगी दिली जाते.

