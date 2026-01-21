वीकेंड गेटवे: महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील पालघरमधील निसर्गरम्य बोर्डी बीच

Pranali Kodre
महाराष्ट्र-गुजरातच्या सीमेवर असलेल्या बोर्डीला अथांग आणि निसर्गरम्य समुद्र किनारा लाभला आहे,
हा समुद्रकिनारा एक उत्तम पर्यटनाचे ठिकाण आहे. येथील सुरूची वनराई आणि विस्तीर्ण किनारा मोठे आकर्षण आहे.
याशिवाय बोर्डी आणि घोलवड परिसर चिकू उत्पादनासाठीही प्रसिद्ध असून येथील चिकूच्या बागा आणि वारली चित्रकला पर्यटकांना आकर्षित करते.
चिकू फळप्रक्रिया केंद्र वारली चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र, अस्वली धरण, ग्रामबळ शिक्षण केंद्र ही या परिसरातील वैशिष्ट्य देखील आहेत.
येथे चिकूपासून बनवलेल्या चिकू शेक, चिकू जॅम चिकू पल्प यांचा अस्वाद घेता येतो. याशिवाय सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात समु्द्रातील ताजे मासेही मिळतात. येथील खारेमासे, सोलकढीचाही आस्वाद घेता येतो.
उन्हाळ्यात बोर्डी समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांची गजबज असते. त्यातही फेब्रुवारीमध्ये होणारा चिकू मोहत्सव विशेष आकर्षण असतो.
दरम्यान सहलीचे नियोजन करताना वाहतुक व्यवस्थेची आधी चौकशी करावी, कारण रात्री १० नंतर येथे फारशी व्यवस्था नाही. या परिसरात राहण्यासाठी आणि भोजनासाठी मात्र बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत.
येथे जाण्यासाठी जवळचे रेल्वेस्थानक घोलवड, डहाणू आहे, तर बोर्डीला बसस्थानक आहे. घोलवड रेल्वेस्थानकापासून अगदी दीड किमी अंतरावर बोर्डी किनारा आहे. डहाणूपासूनही बस किंवा रिक्षा आहेत.
पर्यटकांनी समुद्रात खोलवर जाणे टाळावे, किनारा खराब होणार नाही, याची काळजी घ्यावी आणि सूचनांचे पालन करावे.
