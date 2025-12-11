रोज ही एक भाजी खावून कमी करू शकता वजन, जाणून घ्या कसं..

Saisimran Ghashi
चुकीची आहार शैली, व्यायामाचा अभाव किंवा मानसिक ताण अशा अनेक कारणांमुळे वजन वाढते
वजन कमी करण्यासाठी लोक हजारो रुपये खर्च करतात..अनेक उपाय करतात
पण घरच्या घरी नैसर्गिक पद्धतीने वजन कमी करणारी एक टेस्टी भाजी आहे
दुधी भोपळा वजन नियंत्रित करण्यासाठी बेस्ट आहे
रिसर्च गेटने केलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की दुधी भोपळ्यामध्ये कॅलरीज खूप कमी असतात
दुधीचा रस पिणे अधिक फायदेशीर आहे.
नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, सूप आणि सॅलडमध्ये दुधीचा समावेश केल्याने वजन नियंत्रित होते
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्यांवर घेण्यासाठी डॉक्टरचा सल्ला घ्या
