'या' 5 भाज्यांमध्ये शेंगदाण्याचं कूट चुकूनही घालू नका, नाहीतर होईल अपचन आणि पित्ताचा त्रास

Saisimran Ghashi
शेंगदाण्याचे कूट भाजीला किंवा आमटीला आणखी चवदार बनवते
peanut benefits
पण काही भाज्यांमध्ये शेंगदाण्याचे कूट घालू नये
peanut powder uses
आता तुम्ही म्हणाल का, तर अशा अनेक भाज्या आहेत ज्यामध्ये कूट घातल्यास त्याची मुळची चव हरवते
in which item peanut should avoid
ही भाजी कमी मसाल्यातच छान लागते त्यामुळे उगीच यात कूट टाकू नका
ridge gourd
ही भाजी गोडसर असते त्यामुळे शेंगदाणा त्याची चव बिघडवू शकतो
red pumpkin
भेंडीची भाजी आधीच खूप चिकट बनते त्यात कूट घातल्यास त्याची चव पूर्णच बदलते
lady finger
कडू कारले थोडे सौम्य बनवण्यासाठी तुम्ही अगदी थोड्या प्रमाणात कूट घालू शकता
bitter gourd
गवारीची भाजी थोडी तुरट, कडवट असते तुम्ही त्यात भाजलेले कूट घातल्यास ती आणखी कडू होऊ शकते
Cluster Beans
दोडका ही पाणी सोडणारी भाजी आहे यात कूट घातल्यास ती घट्ट होऊन त्याची मूळ चव बदलू शकते
bottle gourd
