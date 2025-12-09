'या' 5 भाज्यांमध्ये शेंगदाण्याचं कूट चुकूनही घालू नका, नाहीतर होईल अपचन आणि पित्ताचा त्रास

Saisimran Ghashi

चवदार भाजी-आमटी

शेंगदाण्याचे कूट भाजीला किंवा आमटीला आणखी चवदार बनवते

peanut benefits

शेंगदाण्याचे कूट

पण काही भाज्यांमध्ये शेंगदाण्याचे कूट घालू नये

peanut powder uses

कशात घालू नये कूट

आता तुम्ही म्हणाल का, तर अशा अनेक भाज्या आहेत ज्यामध्ये कूट घातल्यास त्याची मुळची चव हरवते

in which item peanut should avoid

पडवळ

ही भाजी कमी मसाल्यातच छान लागते त्यामुळे उगीच यात कूट टाकू नका

ridge gourd

लाल भोपळा

ही भाजी गोडसर असते त्यामुळे शेंगदाणा त्याची चव बिघडवू शकतो

red pumpkin

भेंडी

भेंडीची भाजी आधीच खूप चिकट बनते त्यात कूट घातल्यास त्याची चव पूर्णच बदलते

lady finger

कारले

कडू कारले थोडे सौम्य बनवण्यासाठी तुम्ही अगदी थोड्या प्रमाणात कूट घालू शकता

bitter gourd

गवारी

गवारीची भाजी थोडी तुरट, कडवट असते तुम्ही त्यात भाजलेले कूट घातल्यास ती आणखी कडू होऊ शकते

Cluster Beans

दोडका

दोडका ही पाणी सोडणारी भाजी आहे यात कूट घातल्यास ती घट्ट होऊन त्याची मूळ चव बदलू शकते

bottle gourd

