डँड्रफ गायब! केसांच्या वाढीसाठी वापरून बघा 'हे' आयुर्वेदिक तेल

आयुर्वेदात 'ब्राह्मी' ही एक अशी जडीबुटी मानली जाते, जी केस गळती आणि स्काल्पच्या समस्यांवर अत्यंत प्रभावी उपाय ठरते.
ब्राह्मी तेल केसांच्या फॉलिकल्सला सक्रिय करते आणि मुळांना आतून पोषण देते. यामुळे गळणारे केस थांबतात आणि नवीन केस वेगाने उगवण्यास मदत होते.
ब्राह्मी तेलात अँटी-फंगल गुणधर्म असतात जे डँड्रफला मुळापासून संपवतात. हे स्काल्पमधील सीबम लेव्हल नियंत्रित ठेवून त्वचा स्वच्छ आणि निरोगी ठेवते.
जर तुमचे केस विरळ झाले असतील, तर ब्राह्मी तेल त्यांना दाट आणि जाड बनवते. हे स्काल्पला थंड ठेवून तणाव कमी करते, ज्याचा सकारात्मक परिणाम केसांच्या वाढीवर होतो.
फाटे फुटलेले केस आणि कोरड्या केसांसाठी ब्राह्मी तेल उत्तम कंडिशनिंगचे काम करते. हे केसांमधील ओलावा टिकवून त्यांना मऊ आणि चमकदार बनवते.
ब्राह्मी तेल स्काल्पमधील बंद झालेली रोमछिद्रं उघडण्यास मदत करते. यामुळे केसांना मुळापासून ऑक्सिजन आणि पोषण मिळते, ज्यामुळे केस निरोगी दिसतात.
उत्तम परिणामांसाठी आठवड्यातून किमान दोनदा ब्राह्मी तेलाने स्काल्पला हलक्या हाताने मसाज करा. हे नैसर्गिक तेल केसांना नवजीवन देण्याचे काम करते.
