डँड्रफ गायब! केसांच्या वाढीसाठी वापरून बघा 'हे' आयुर्वेदिक तेल

Aarti Badade

केसांसाठी आयुर्वेदाचा वरदान

आयुर्वेदात 'ब्राह्मी' ही एक अशी जडीबुटी मानली जाते, जी केस गळती आणि स्काल्पच्या समस्यांवर अत्यंत प्रभावी उपाय ठरते.

नवीन केस उगवण्यास मदत

ब्राह्मी तेल केसांच्या फॉलिकल्सला सक्रिय करते आणि मुळांना आतून पोषण देते. यामुळे गळणारे केस थांबतात आणि नवीन केस वेगाने उगवण्यास मदत होते.

डँड्रफपासून कायमची मुक्ती

ब्राह्मी तेलात अँटी-फंगल गुणधर्म असतात जे डँड्रफला मुळापासून संपवतात. हे स्काल्पमधील सीबम लेव्हल नियंत्रित ठेवून त्वचा स्वच्छ आणि निरोगी ठेवते.

घनदाट आणि लांबसडक केस

जर तुमचे केस विरळ झाले असतील, तर ब्राह्मी तेल त्यांना दाट आणि जाड बनवते. हे स्काल्पला थंड ठेवून तणाव कमी करते, ज्याचा सकारात्मक परिणाम केसांच्या वाढीवर होतो.

'दोन तोंडी' केस

फाटे फुटलेले केस आणि कोरड्या केसांसाठी ब्राह्मी तेल उत्तम कंडिशनिंगचे काम करते. हे केसांमधील ओलावा टिकवून त्यांना मऊ आणि चमकदार बनवते.

स्काल्प डिटॉक्स आणि पोषण

ब्राह्मी तेल स्काल्पमधील बंद झालेली रोमछिद्रं उघडण्यास मदत करते. यामुळे केसांना मुळापासून ऑक्सिजन आणि पोषण मिळते, ज्यामुळे केस निरोगी दिसतात.

नियमित वापर आणि परिणाम

उत्तम परिणामांसाठी आठवड्यातून किमान दोनदा ब्राह्मी तेलाने स्काल्पला हलक्या हाताने मसाज करा. हे नैसर्गिक तेल केसांना नवजीवन देण्याचे काम करते.

