शरीरात 'ही' लक्षणे दिसली तर समजा असू शकतो ब्रेन स्ट्रोकचा धोका!

Aarti Badade
मेंदूतील रक्ताच्या गुठळीला 'सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस' म्हणतात, ज्यामुळे रक्तप्रवाहात अडथळा येतो आणि स्ट्रोकचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
Warning signs of brain stroke
Sakal
औषधोपचार करूनही कमी न होणारी तीव्र डोकेदुखी हे रक्ताच्या गुठळीचे लक्षण असू शकते; ही वेदना स्ट्रोकच्या काही आठवडे आधीपासून जाणवू शकते.
हात, पाय किंवा चेहऱ्याचा एखादा भाग अचानक बधिर किंवा सुन्न होणे हे मेंदूतील गुठळीमुळे येणाऱ्या पक्षाघाताचे प्रमुख संकेत आहेत.
मेंदूत गुठळी झाल्यामुळे व्यक्तीला जास्त वेळ उभे राहणे कठीण जाते आणि चालताना वारंवार तोल जाऊ शकतो.
बोलताना शब्द अस्पष्ट होणे किंवा समोरच्या व्यक्तीचे बोलणे समजून घेण्यात अडचण येणे ही रक्ताच्या गुठळ्या झाल्याची गंभीर लक्षणे आहेत.
एका किंवा दोन्ही डोळ्यांनी अचानक अंधुक दिसू लागणे किंवा दृष्टी जाणे हा मेंदूतील रक्तप्रवाह विस्कळीत झाल्याचा इशारा असू शकतो.
गोष्टी समजण्यात अडचण येणे, शारीरिक समन्वय बिघडणे किंवा सतत गोंधळलेली स्थिती असणे या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.
