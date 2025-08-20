फक्त डोकेदुखी नाही, तर मेंदूचा आजार झाल्यास दिसतात 'ही' ३ लक्षणे

Shubham Banubakode
आपल्या शरिरातील मेंदू हा अतिशय महत्त्वाचा असा अवयव आहे.
पण आपल्याला मेंदूचा आजार झाला असेल तर ते सहज लक्षात येत नाही.
आम्ही तुम्हाला अशी तीन लक्षणं सांगणार आहोत, जी मेंदूच्या आजाराबात संकेत देऊ शकतात.
चावी, मोबाइल किंवा एखादे काम विसरणे सामान्य असू शकते. पण ही समस्या वारंवार घडत असेल तर हे अल्झायमर किंवा डिमेंशियाच्या सुरुवातीचे लक्षण असू शकतात.
एकाग्रता कमी होणे, विचार करणे किंवा निर्णय घेण्यास अडचण येणे याला ‘ब्रेन फॉग’ म्हणतात. मन जड वाटणे किंवा कामात लक्ष न लागणे हे याचे संकेत आहेत.
बिनाकारण चक्कर येणे किंवा तोल जाणे हे कानाच्या समस्या, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किंवा स्ट्रोकचे लक्षण असू शकतात.
वरील माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या...