रोजच्या आहारातील या चुका मेंदूची क्षमता कमी करू शकतात

Varsha Balhe
रोजच्या आहारातील काही चुका तुमची स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि विचारशक्ती हळूहळू कमी करू शकतात.
How Diet Affects Brain Function
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केक, पेस्ट्री, कोल्ड्रिंक्स आणि एनर्जी ड्रिंक्समधील जास्त साखर रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढवते आणि कमी करते. यामुळे मेंदू थकतो आणि स्मरणशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो.
How Diet Affects Brain Function
esakal
चिप्स, पॅकेटबंद स्नॅक्स आणि फास्ट फूडमध्ये जास्त प्रमाणात मीठ व सॅच्युरेटेड फॅट्स असतात. हे पदार्थ शरीरात सूज निर्माण करून मेंदूच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात.
How Diet Affects Brain Function
esakal
ट्रान्स फॅट्सचा अतिवापर
तळलेले पदार्थ, वनस्पती तूप (मर्गरीन) आणि काही बेकरी पदार्थांमध्ये ट्रान्स फॅट्स आढळतात. हे मेंदूच्या पेशींना नुकसान पोहोचवून कार्यक्षमता कमी करू शकतात.
How Diet Affects Brain Function
esakal
जास्त मद्यपानामुळे मेंदूतील न्यूरॉन्स कमकुवत होतात. यामुळे स्मरणशक्ती, आकलनशक्ती आणि निर्णयक्षमता प्रभावित होऊ शकते.
How Diet Affects Brain Function
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ओमेगा-३, व्हिटॅमिन B-12 आणि अँटीऑक्सिडंट्सची कमतरता असल्यास मेंदूच्या पेशींना आवश्यक संरक्षण मिळत नाही. यामुळे मानसिक कार्यक्षमता कमी होऊ शकते.
How Diet Affects Brain Function
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फळे, भाज्या, सुका मेवा, मासे, बिया आणि संतुलित आहाराचा समावेश करा. योग्य आहारामुळे स्मरणशक्ती आणि मेंदूचे आरोग्य दीर्घकाळ चांगले राहू शकते.
How Diet Affects Brain Function
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How Excess Tea Affects Your Body
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