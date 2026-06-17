जास्त चहा प्यायल्याने शरीरावर काय परिणाम होतात?

Varsha Balhe
अति प्रमाणात चहा पिण्यामुळे शरीरावर अनेक वाईट परिणाम होऊ शकतात.
How Excess Tea Affects Your Body
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चहातील कॅफीन आणि टॅनिनमुळे गॅस, अपचन आणि छातीत जळजळ होण्याची शक्यता वाढते.
How Excess Tea Affects Your Body
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जास्त चहा पिल्याने अन्नातील आयर्न शरीरात योग्य प्रकारे शोषले जात नाही, त्यामुळे अशक्तपणा येऊ शकतो.
How Excess Tea Affects Your Body
esakal
कॅफीनमुळे मेंदू अधिक सक्रिय राहतो, त्यामुळे निद्रानाश आणि थकवा जाणवू शकतो.
How Excess Tea Affects Your Body
esakal
अति चहा पिल्याने हृदयाची धडधड वाढणे, चिडचिड आणि अस्वस्थता जाणवू शकते.
How Excess Tea Affects Your Body
esakal
जास्त कॅफीनमुळे शरीरातील कॅल्शियम कमी होऊ शकते, ज्याचा परिणाम हाडांवर होतो.
How Excess Tea Affects Your Body
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विशेषतः रिकाम्या पोटी किंवा खूप कडक चहा पिल्यास पचनसंस्थेला त्रास होऊ शकतो.
How Excess Tea Affects Your Body
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How to Check Adulterated Milk?
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