माणसाचा मेंदू ऑक्सिजनशिवाय किती वेळ जगू शकतो ?

Yashwant Kshirsagar

ऑक्सिजन

मेंदू हा शरीराचा सर्वात जास्त ऑक्सिजन घेणारा अवयव आहे.

वापर

शरीराच्या एकूण ऑक्सिजनच्या वापराच्या अंदाजे २०-२५% मेंदूच वापरतो.

पेशी

मेंदूच्या पेशींना (न्यूरॉन्स) ऑक्सिजन ऊर्जा प्रदान करतो.

नुकसान

जेव्हा मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित होतो, तेव्हा ४-६ मिनिटांत न्यूरॉन्सना नुकसान होऊ लागते.

धोका

मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद पडल्याने बेशुद्ध होणे, मेंदूचे नुकसान होणे किंवा मृत्यूही होऊ शकतो

कालावधी

मेंदू जास्तीत जास्त १० मिनिटे ऑक्सिजनशिवाय जगू शकतो.

संकट

मात्र १० मिनिटांनंतर मेंदूच्या पेशी मरण्यास सुरुवात होते आणि कायमचे नुकसान किंवा मृत्यू ओढावण्यास होण्यास सुरुवात होते.

