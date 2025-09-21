साप आणि मुंगूस एकमेकांचे कट्टर शत्रू का असतात? कारण वाचून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
साप आणि मुंगूस यांच्यातील शत्रुत्वाच्या अनेक कहाण्या तुम्ही ऐकल्या असतील.
तुम्ही कदाचित तुमच्या डोळ्यांसमोर साप आणि मुंगूस लढताना पाहिले असतील.
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की साप आणि मुंगूस हे कट्टर शत्रू का आहेत?
खरं तर साप आणि मुंगूस यांच्यातील शत्रुत्व ही भूक आणि जगण्याच्या लढाईचा एक भाग आहे.
मुंगूसांसाठी, साप हे फक्त अन्न असते, परंतु मुंगूस कधीही पहिल्यांदा हल्ला करत नाही.
जेव्हा साप हल्ला करतो तेव्हा मुंगूस आक्रमक होते आणि स्वसंरक्षणार्थ सापाला मारुन टाकते
मुंगूस चपळ असतो आणि त्याच्या शरीरात एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर्स विरूद्धची एक विशेष रोगप्रतिकारक शक्ती असते.
मुंगूसांमधील हा गुणधर्म त्याला सापाच्या विषापासून वाचवतो आणि त्याची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतो. त्यामुळेच साप चावला तरी मुंगूसाला काहीच होत नाही.
कोब्रासारख्या विषारी सापांचाही मुंगूस सहज फडशा पाडतात
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, साप आणि मुंगूस यांच्यातील शत्रुत्व हा जंगलातील इकोसिस्टिमचा एक भाग आहे.
