ब्रेन ट्युमर झाला की शरीरात दिसतात 'ही' 5 लक्षणे!

Monika Shinde
मेंदूमध्ये अनियंत्रित पेशींचा वाढ होणं म्हणजे ब्रेन ट्युमर. तो मेंदूच्या विविध भागांवर परिणाम करू शकतो आणि शरीरावर वेगवेगळ्या लक्षणांद्वारे दिसतो.
ब्रेन ट्युमरची सुरुवात लवकर ओळखणं खूप महत्त्वाचं आहे. योग्य वेळी निदान आणि उपचार केल्यास बरे होण्याची शक्यता वाढते.
दिवसेंदिवस वाढणारे आणि नेहमीचे औषधही न काम करणारे डोकेदुखी हे ब्रेन ट्युमरचे पहिले लक्षण असू शकते.
चालताना समतोल हरवणं, थोडं थरथरणं यासारखी समस्या असू शकते.
डोळे धुंद दिसणे, अस्पष्ट दिसणे किंवा दृष्टीची ताकद कमी होणे
कोणत्याही हात-पायात अचानक झटका येणे किंवा ताकद कमी होणे.
आणि लक्ष न लागणे, चिडचिड होणे किंवा विसरायला लागणे ही लक्षणे.