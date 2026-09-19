प्रत्येक पावलावर साप! 'या' धोकादायक बेटावर जाण्यास का आहे बंदी?

Shubham Banubakode
ब्राझीलच्या समुद्रात एक असं बेट आहे, जिथे माणसांपेक्षा सापांचीच संख्या जास्त असल्याचं सांगितलं जातं. म्हणून याला स्नेक आयलंड म्हणतात.
Brazil Snake Island
esakal
चारही बाजूंनी निळाशार समुद्र, हिरवी झाडं आणि शांत वातावरण पाहून हे ठिकाण एखाद्या सुंदर पर्यटनस्थळासारखं वाटतं.
Brazil Snake Island
esakal
कीमादा ग्रांडे हे ब्राझीलच्या साओ पाउलो राज्याच्या किनाऱ्यापासून सुमारे ३५ किलोमीटर अंतरावर समुद्रात असलेलं छोटंसं बेट आहे.
Brazil Snake Island
esakal
या बेटावर ‘बोथ्रॉप्स इंसुलारिस’ नावाची विषारी सापाची प्रजाती आढळते. ही प्रजाती जगात प्रामुख्याने याच बेटावर दिसते.
Brazil Snake Island
esakal
बेटावर हजारो साप असण्याचा अंदाज आहे. मात्र त्यांची अचूक संख्या ठामपणे सांगता येत नाही, कारण बेटाचा भूभागही खडतर आहे.
Brazil Snake Island
esakal
सापांचा धोका तर आहेच, पण हे बेट संरक्षित क्षेत्रात येतं. त्यामुळे सामान्य पर्यटकांना तिथे फिरता येत नाही.
Brazil Snake Island
esakal
वैज्ञानिक आणि संशोधन पथकांना आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतर बेटावर जाण्याची मुभा मिळू शकते. म्हणजे माणसांना पूर्ण बंदी आहे, असं नाही.
Brazil Snake Island
esakal
पूर्वी स्थानिक लोक दाट झाडीतले साप दूर करण्यासाठी आग लावत. या मोठ्या आगीच्या घटनांमुळे बेटाला ‘कीमादा ग्रांडे’ नाव मिळाल्याचं सांगितलं जातं.
Brazil Snake Island
esakal
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