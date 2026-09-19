प्रत्येक पावलावर साप! 'या' धोकादायक बेटावर जाण्यास का आहे बंदी?

Shubham Banubakode

ब्राझीलमधील बेट

ब्राझीलच्या समुद्रात एक असं बेट आहे, जिथे माणसांपेक्षा सापांचीच संख्या जास्त असल्याचं सांगितलं जातं. म्हणून याला स्नेक आयलंड म्हणतात.

Brazil Snake Island

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पर्यटनस्थळ

चारही बाजूंनी निळाशार समुद्र, हिरवी झाडं आणि शांत वातावरण पाहून हे ठिकाण एखाद्या सुंदर पर्यटनस्थळासारखं वाटतं.

Brazil Snake Island

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कीमादा ग्रांडे

कीमादा ग्रांडे हे ब्राझीलच्या साओ पाउलो राज्याच्या किनाऱ्यापासून सुमारे ३५ किलोमीटर अंतरावर समुद्रात असलेलं छोटंसं बेट आहे.

Brazil Snake Island

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सापाच्या प्रजाती

या बेटावर ‘बोथ्रॉप्स इंसुलारिस’ नावाची विषारी सापाची प्रजाती आढळते. ही प्रजाती जगात प्रामुख्याने याच बेटावर दिसते.

Brazil Snake Island

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esakal

सापांची संख्या किती?

बेटावर हजारो साप असण्याचा अंदाज आहे. मात्र त्यांची अचूक संख्या ठामपणे सांगता येत नाही, कारण बेटाचा भूभागही खडतर आहे.

Brazil Snake Island

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esakal

पर्यटकांना प्रवेश नाही

सापांचा धोका तर आहेच, पण हे बेट संरक्षित क्षेत्रात येतं. त्यामुळे सामान्य पर्यटकांना तिथे फिरता येत नाही.

Brazil Snake Island

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esakal

संशोधक कसे जातात?

वैज्ञानिक आणि संशोधन पथकांना आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतर बेटावर जाण्याची मुभा मिळू शकते. म्हणजे माणसांना पूर्ण बंदी आहे, असं नाही.

Brazil Snake Island

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esakal

नाव कसं पडलं?

पूर्वी स्थानिक लोक दाट झाडीतले साप दूर करण्यासाठी आग लावत. या मोठ्या आगीच्या घटनांमुळे बेटाला ‘कीमादा ग्रांडे’ नाव मिळाल्याचं सांगितलं जातं.

Brazil Snake Island

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esakal

गाढव खरंच मूर्ख असतात का?

donkesakaley intelligence

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