गाढव खरंच मूर्ख असतात का?

Shubham Banubakode

बुद्धिमत्ता

गाढव म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर लगेच मूर्ख किंवा हट्टी प्राणी येतो. पण विज्ञानानुसार त्याची बुद्धिमत्ता यापेक्षा खूप वेगळी आहे.

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विचार करून निर्णय

गाढवाला धोका जाणवला की ते लगेच पुढे धावत नाही. आधी आजूबाजूची परिस्थिती पाहतं आणि मग पुढे जायचं ठरवतं.

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हट्टीपणा की सावधपणा?

गाढव एखाद्या ठिकाणी अचानक थांबला तर आपण त्याला हट्टी म्हणतो. प्रत्यक्षात ते रस्ता सुरक्षित आहे की नाही, हे तपासतो.

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घोडा धावतो, गाढव थांबतं

घाबरलेला घोडा अनेकदा विचार न करता पळू शकतो. गाढव मात्र थांबून परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, असं तज्ज्ञांचं निरीक्षण आहे.

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स्मरणशक्तीही भन्नाट

गाढव अनेक वर्षांपर्यंत ठिकाणं, रस्ते आणि इतर प्राणी लक्षात ठेवू शकतो. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीत जुळवून घेणं त्याला सोपं जातं.

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रस्ते निवडण्यातही हुशार

डोंगराळ किंवा खडतर भागातून जाताना गाढव सुरक्षित वाटणारा रस्ता आणि उतार निवडण्याला प्राधान्य देतो. हा त्याच्या नैसर्गिक कौशल्याचा भाग असतो.

donkey intelligence

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सहनशक्ती

गाढव शांतपणे कठीण काम आणि मोठं ओझं सहन करतो. त्याचा संयम आणि सहनशक्ती अनेकदा माणसांनी बुद्धी कमी असल्याचं लक्षण मानलं.

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मूर्ख का म्हणतात?

पिढ्यान्‌पिढ्या ‘गाढव’ हा शब्द मूर्खपणासाठी वापरला गेला. मात्र त्याची सावधगिरी, स्मरणशक्ती आणि सहनशक्ती वेगळ्या बुद्धिमत्तेची चिन्हं आहेत.

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