ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेम कसं होतं? मानसशास्त्र काय सांगत?

Vinod Dengale

डेटिंग

ब्रेकअपनंतर पुन्हा डेटिंग सुरू करण्यासाठी किती दिवस थांबावं, याचं ठरलेलं उत्तर नाही.

Dating

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वेळ

काही जण काही आठवड्यांत तयार होतात, तर काहींना ब्रेकअपनंतर अनेक महिने स्वतःला सावरण्यासाठी लागतात.

Time

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धोका

फक्त एक्सला विसरण्यासाठी, एकटेपणापासून पळण्यासाठी किंवा तिला/ त्याला जळफळाट करण्यासाठी डेटिंग करण धोक्याच आहे.

Deception

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मनापासून

तुम्ही दुःखी असलात तरी एखाद्या नवीन व्यक्तीला मनापासून जाणून घेण्याची क्षमता असेल, तर तुम्ही डेटिंगसाठी तयार असू शकता.

Mind

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तुलना

नवीन व्यक्तीची तुलना सतत एक्ससोबत करत असाल, तर अजून थोडा वेळ स्वतःला देणं योग्य ठरेल.

Compare

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रेड फ्लॅग

दिखाव्यासाठी डेटिंग करणं हा सर्वात मोठा रेड फ्लॅग आहे. 'एक्स मला डेटिंग करताना पाहावा’ हा विचार सतत मनात असेल, तर तुम्ही तयार नाहीत.

Red Flag

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सुरुवात

ब्रेकअपनंतर लगेच नात्यात जाण्याऐवजी हलकी डेट, गप्पा आणि नवीन लोकांना भेटण्यापासून सुरुवात करा.

Start

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योग्य वेळ

शेवटी योग्य वेळ तोच, जेव्हा नवीन व्यक्ती तुम्हाला जुन्या नात्यातून पळण्याचा मार्ग नाही तर संधी वाटेल.

Best Time

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