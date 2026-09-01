घरात पाल दिसणे शुभ की अशुभ?

Vinod Dengale
घरात पाल दिसणे नेमकं शुभ मानतात की अशुभ? वास्तुशास्त्र आणि शकुन शास्त्रानुसार खाली याचे संकेत नेमके काय पाहा.
What Does Seeing a Lizard at Home Mean?
घरात जिवंत पाल दिसणे हे सुख-समृद्धी आणि आर्थिक लाभ होण्याचे लक्षण मानले जाते.
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जर देवघराच्या ठिकाणी पाल दिसली, तर ते अत्यंत शुभ मानले जाते.
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पालीचा आवाज ऐकू येणे हे लवकरच काहीतरी चांगली किंवा आनंदाची बातमी मिळणार असल्याचे संकेत देते.
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दोन पाली एकमेकांशी भांडताना दिसल्यास कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाद होण्याची शक्यता असते.
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घरात मृत पाल आढळणे अशुभ मानले जाते.
What Does Seeing a Lizard at Home Mean?
नवीन घरात प्रवेश करताना मृत पाल दिसल्यास वास्तुदोष, तर जिवंत पाल दिसणे शुभ मानले जाते.
What Does Seeing a Lizard at Home Mean?
वैज्ञानिकदृष्ट्या शुभ की अशुभ असे सांगितले नाही. मात्र पाल घरातील लहान किडे-मकोडे खाऊन घर स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते हे सत्य आहे.
What Does Seeing a Lizard at Home Mean?
What Does It Mean When a Butterfly Suddenly Enters Your Home?
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