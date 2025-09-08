ब्रेस्ट कॅन्सरच्या रुग्णांनी हे पदार्थ खाणे टाळावे?

Monika Shinde
ब्रेस्ट कॅन्सरच्या रुग्णांनी आहाराकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. काही अन्नपदार्थ आजार अधिक वाढवू शकतात. जाणून घ्या कोणते पदार्थ टाळावेत.
प्रोसेस्ड आणि पॅकबंद अन्नपदार्थांमध्ये संरक्षक व रसायने असतात, जे कॅन्सर सेल्सना वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. हे पदार्थ शक्यतो टाळा
अधिक प्रमाणात रेड मीट (मटण, बीफ) खाल्ल्यास सूज व कॅन्सर वाढू शकतो. त्याऐवजी प्रथिनांसाठी डाळी, कडधान्ये वापरा.
बेकरी पदार्थ, फ्राय केलेले पदार्थांमध्ये ट्रान्स फॅट असते, जे हृदय व कॅन्सरसाठी हानिकारक असते. अशा तेलकट पदार्थांपासून दूर राहा.
जास्त साखर सेवन केल्यास शरीरातील इन्सुलिन लेव्हल वाढतो, जे काही कॅन्सर प्रकारांना चालना देऊ शकते. शक्यतो नैसर्गिक गोडवा वापरा.
अल्कोहोल हे ब्रेस्ट कॅन्सरचा मोठा जोखमीचा घटक आहे. अगदी कमी प्रमाणातही घेतल्यास धोका वाढतो. पूर्णपणे टाळलेलेच चांगले.
फास्ट फूड्स व तयार सूप यामध्ये सोडियमचे प्रमाण खूप जास्त असते, जे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. घरचे कमी मीठ असलेले अन्न खा.
ताज्या भाज्या, फळं, संपूर्ण धान्ये, आणि अँटी-ऑक्सिडंटयुक्त पदार्थांचा आहार घ्या. योग्य आहाराने कॅन्सरवर मात करण्यास मदत होऊ शकते.