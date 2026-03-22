सडपातळ असूनही हार्ट अटॅक? 'वजन' नाही तर हे ठरू शकते जीवघेणे!

Aarti Badade
अनेकदा आपण फक्त वजनाच्या आकड्यावर लक्ष देतो, पण शरीरात चरबी (Fat) नेमकी कुठे साचली आहे, हे हृदयाच्या आरोग्यासाठी जास्त महत्त्वाचे असते.
Belly fat and heart attack risk
काही लोक बाहेरून सडपातळ दिसतात, पण त्यांच्या पोटाभोवती अंतर्गत अवयवांवर (लिव्हर, आतडी) चरबी साचलेली असते, ज्याला 'नॉर्मल वेट ओबेसिटी' म्हणतात.
पोटाच्या आत साचलेली चरबी शरीरात घातक केमिकल्स तयार करते, ज्यामुळे इन्सुलिनच्या कार्यावर परिणाम होतो आणि पर्यायाने ब्लड प्रेशर वाढते.
ICMR नुसार, अनेक भारतीयांचे वजन सामान्य असले तरी त्यांचा पोटाचा घेर वाढलेला असतो, ज्यामुळे हार्ट अटॅक आणि कोरोनरी आर्टरी डिजीजचा धोका वाढतो.
हृदयाच्या आरोग्यासाठी पुरुषांची कंबर ९० सें.मी. पेक्षा कमी आणि महिलांची कंबर ८० सें.मी. पेक्षा कमी असणे आवश्यक मानले जाते.
झटपट वजन कमी करण्याच्या नादात 'क्रॅश डाएट' करू नका, कारण यामुळे स्नायू (Muscles) कमी होतात. त्याऐवजी शाश्वत जीवनशैली निवडा.
पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी प्रोटीनयुक्त आहार, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (व्यायाम), पुरेशी झोप, तणावमुक्ती आणि कमी कार्बोहायड्रेट्सचा अवलंब करा.
anjeer and ghee benefits
Sakal