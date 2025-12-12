Tips Before Bridal Makeup: ब्राइडल मेकअप आणि हेअरस्टाइल करताना 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात...

Monika Shinde
विवाहाची तयारी करताना योग्य ब्राइडल मेकअप निवडणे खूप महत्त्वाचे. तुम्हाला हवे असलेले लुक्स आधीच स्पष्टपणे ठरवा.
Bridal Makeup
Esakal
मेहंदी, हळद, संगीत आणि रिसेप्शन प्रत्येक समारंभासाठी वेगवेगळा मेकअप लुक ठरवल्यास फोटो अधिक आकर्षक दिसतात.
मेकअप आर्टिस्टकडून आधी ट्रायल मेकअप करून घ्या. यामुळे ब्राइडल डे ला कोणतेही आश्चर्य किंवा चुका टाळल्या जातात.
तुम्हाला नॅचरल, डीवी किंवा बोल्ड मेकअप हवा आहे का हे ठरवा. तुमच्या आऊटफिट आणि थीमनुसार मेकअप निवडा.
हेअरस्टाइलची निवडही तितकीच महत्त्वाची. लहंगा, साडी किंवा गाऊन कपड्यांनुसार हेअरस्टाइल मॅच केली तर लुक उठून दिसतो.
त्वचेवर पिंपल्स किंवा पिग्मेंटेशन असल्यास योग्य स्किनकेअर सुरू करा. जास्त लेअर्सचा मेकअप उलट त्वचा डॅमेज करू शकतो.
ट्रेंडिंग मेकअप लुक कधीही आंधळेपणाने निवडू नका. तुमच्या चेहऱ्यावर आणि व्यक्तिमत्त्वावर तो लुक शोभेल का, हे नक्की तपासा.
