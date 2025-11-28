ब्राइडल स्किनकॅअर काउंटडाऊन! लग्नाच्या 3 आठवडे आधी कोणते उपचार सुरू कराल?

Aarti Badade

लग्नाची गडबड आणि त्वचा

लग्न हा आयुष्यातील खास दिवस असतो, पण या गडबडीत त्वचेच्या समस्या (Skin Problems) जाणवतात; टॅनिंग आणि निस्तेज त्वचा ही मोठी समस्या आहे.

दररोजचे रुटीन पाळा

त्वचा हायड्रेटेड (Hydrated) ठेवण्यासाठी रोज मॉइश्चरायझर लावा आणि कोरडेपणा टाळा. आठवड्यातून १-२ वेळा एक्सफोलिएशन (Exfoliation) करा.

सनस्क्रीन आवश्यक

ढगाळ वातावरण असले किंवा थोडे बाहेर जायचे असले तरी SPF 50 असलेले सनस्क्रीन (Sunscreen) न विसरता वापरा.

हायड्राफेशियल

हायड्राफेशियल (Hydrafacial) हा सुरक्षित उपचार आहे, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ होते, हायड्रेट राहते आणि चेहऱ्यावर लगेच चमक येते.

केमिकल पील्स

केमिकल पील्स (Chemical Peels) रंगद्रव्य (Pigmentation) कमी करतात आणि त्वचेची पोत सुधारतात. मात्र, लग्नाच्या अगदी आधी पील्स करणे टाळावे.

काय टाळावे?

रेटिनॉइड्स किंवा पिंपल्सची औषधं डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेऊ नका. तसेच, लिंबू, हळद यांसारखे घरगुती उपाय (Home Remedies) करणे टाळा.

अंतिम टिप्स

पुरेशी झोप (Sleep) घ्या, सौम्य क्लींझर (Mild Cleanser) वापरा आणि चांगल्या दर्जाचे मेकअप प्रॉडक्ट्स निवडा; उपचारांसाठी लग्नाच्या ३-४ आठवड्यांपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

