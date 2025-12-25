2026 मध्ये घरात पॉझिटिव्ह एनर्जी हवी? मग 'या' 7 गोष्टींमध्ये करा बदल

Anushka Tapshalkar

रोज दिवा लावा

सकाळी किंवा संध्याकाळी एक छोटासा दिवा लावल्याने घरात शांतता आणि स्थैर्य येतं. ही सवय मनालाही स्थिर करते.

घरात फ्रेश झाडं

तुळस, स्नेक प्लांट किंवा मनी प्लांट घरात ताजेपणा आणि वाढीची भावना निर्माण करतात. झाडं ऊर्जा हलकी करतात.

नैसर्गिक सुगंध

अगरबत्ती, धूप, लोबान किंवा चंदन-लॅव्हेंडर तेलासारखे सौम्य सुगंध मन शांत करतात आणि नकारात्मकता दूर ठेवतात.

खडक मीठाची वाटी

घराच्या कोपऱ्यात किंवा बाथरूमजवळ ठेवलेलं खडक मीठ साचलेली जड ऊर्जा शोषून घेतं, असं मानलं जातं.

वैयक्तिक वाटणारी आध्यात्मिक चिन्हं

देवाची छोटी मूर्ती, मंत्राची फ्रेम किंवा पवित्र स्थळाचा फोटो—जे मनाला शांत करेल तेच ठेवा.

स्वच्छ आणि मोकळा घराचा दरवाज

घराचा प्रवेशद्वार स्वच्छ, उजळ आणि मोकळा ठेवल्यास सकारात्मक ऊर्जा घरात सहज प्रवेश करते.

मोकळी जागा

न वापरलेल्या, तुटलेल्या किंवा जड आठवणी देणाऱ्या वस्तू काढून टाका. मोकळीक हीच सकारात्मकतेची खरी गुरुकिल्ली आहे.

