2026 मध्ये घरात पॉझिटिव्ह एनर्जी हवी? मग 'या' 7 गोष्टींमध्ये करा बदल

Anushka Tapshalkar
सकाळी किंवा संध्याकाळी एक छोटासा दिवा लावल्याने घरात शांतता आणि स्थैर्य येतं. ही सवय मनालाही स्थिर करते.
Lit the Diya in the Evening
तुळस, स्नेक प्लांट किंवा मनी प्लांट घरात ताजेपणा आणि वाढीची भावना निर्माण करतात. झाडं ऊर्जा हलकी करतात.
Indoor Plants
अगरबत्ती, धूप, लोबान किंवा चंदन-लॅव्हेंडर तेलासारखे सौम्य सुगंध मन शांत करतात आणि नकारात्मकता दूर ठेवतात.
Natural and Fresh Fragrance in Home
घराच्या कोपऱ्यात किंवा बाथरूमजवळ ठेवलेलं खडक मीठ साचलेली जड ऊर्जा शोषून घेतं, असं मानलं जातं.
Rock Salt in Bowl
देवाची छोटी मूर्ती, मंत्राची फ्रेम किंवा पवित्र स्थळाचा फोटो—जे मनाला शांत करेल तेच ठेवा.
Your Favourite Spiritual Signs
घराचा प्रवेशद्वार स्वच्छ, उजळ आणि मोकळा ठेवल्यास सकारात्मक ऊर्जा घरात सहज प्रवेश करते.
Open and Clean Doorway
न वापरलेल्या, तुटलेल्या किंवा जड आठवणी देणाऱ्या वस्तू काढून टाका. मोकळीक हीच सकारात्मकतेची खरी गुरुकिल्ली आहे.
Throw Unwatned Things
