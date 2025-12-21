तणावमुक्त जगायचंय? मग आजपासूनच सुरू करा मेडिटेशन; आरोग्याला मिळतील ५ मोठे लाभ

सकाळ डिजिटल टीम
रोज मेडिटेशन केल्यास आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
meditation benefits
sakal
आजच्या धावपळीच्या आणि स्पर्धात्मक युगात 'तणाव' (Stress) हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे.
meditation benefits
sakal
या तणावाचा थेट परिणाम आपल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. जर तुम्हालाही मन शांत आणि शरीर तंदुरुस्त ठेवायचे असेल, तर 'मेडिटेशन' (ध्यान) हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय आहे.
meditation benefits
sakal
मेडिटेशनमुळे शरीरातील 'कोर्टिसोल' या स्ट्रेस हार्मोनची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी होते. दररोज किमान १० ते १५ मिनिटे ध्यान केल्याने मनातील विचारांचा गोंधळ थांबतो आणि तुम्हाला मानसिक शांतता लाभते.
meditation benefits
sakal
ध्यानामुळे आपल्या मेंदूला एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे प्रशिक्षण मिळते. यामुळे कामातील किंवा अभ्यासातील एकाग्रता (Concentration) वाढते. ज्यांना विसरभोळेपणाचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी मेडिटेशन स्मरणशक्ती सुधारण्यासाठी उत्तम ठरते.
meditation benefits
sakal
अनेकदा मनातील चिंतांमुळे रात्री लवकर झोप लागत नाही. मेडिटेशनमुळे मेंदूतील विचारांची गती मंदावते आणि शरीर शिथिल होते. यामुळे निद्रानाशाचा (Insomnia) त्रास कमी होऊन तुम्हाला शांत आणि गाढ झोप लागते.
meditation benefits
sakal
नियमित ध्यान धारणा केल्याने नैराश्य (Depression), भीती आणि चिडचिड यांसारख्या नकारात्मक भावनांवर नियंत्रण मिळवता येते. यामुळे स्वतःबद्दलचा आत्मविश्वास वाढतो आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक होतो.
meditation benefits
sakal
मेडिटेशन केवळ मनासाठीच नाही तर शरीरासाठीही फायदेशीर आहे. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि उच्च रक्तदाब (High BP) नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. हृदयाची गती स्थिर राहिल्याने हृदयविकाराचा धोकाही कमी होतो.
meditation benefits
sakal
दरोज १० ते १५ मिनीटे मेडिटेशन केल्यास आरोग्यास या सारखे अनेक फायदे मिळण्यास मदत होते.
meditation benefits
sakal
early signs of peanut allergy in adults
Sakal