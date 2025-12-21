तणावमुक्त जगायचंय? मग आजपासूनच सुरू करा मेडिटेशन; आरोग्याला मिळतील ५ मोठे लाभ

मेडिटेशन

रोज मेडिटेशन केल्यास आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.

तणाव

आजच्या धावपळीच्या आणि स्पर्धात्मक युगात 'तणाव' (Stress) हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे.

मानसिक आरोग्य

या तणावाचा थेट परिणाम आपल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. जर तुम्हालाही मन शांत आणि शरीर तंदुरुस्त ठेवायचे असेल, तर 'मेडिटेशन' (ध्यान) हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय आहे.

स्ट्रेस हार्मोन

मेडिटेशनमुळे शरीरातील 'कोर्टिसोल' या स्ट्रेस हार्मोनची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी होते. दररोज किमान १० ते १५ मिनिटे ध्यान केल्याने मनातील विचारांचा गोंधळ थांबतो आणि तुम्हाला मानसिक शांतता लाभते.

एकाग्रता

ध्यानामुळे आपल्या मेंदूला एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे प्रशिक्षण मिळते. यामुळे कामातील किंवा अभ्यासातील एकाग्रता (Concentration) वाढते. ज्यांना विसरभोळेपणाचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी मेडिटेशन स्मरणशक्ती सुधारण्यासाठी उत्तम ठरते.

निद्रानाशावर उपाय

अनेकदा मनातील चिंतांमुळे रात्री लवकर झोप लागत नाही. मेडिटेशनमुळे मेंदूतील विचारांची गती मंदावते आणि शरीर शिथिल होते. यामुळे निद्रानाशाचा (Insomnia) त्रास कमी होऊन तुम्हाला शांत आणि गाढ झोप लागते.

सकारात्मकता

नियमित ध्यान धारणा केल्याने नैराश्य (Depression), भीती आणि चिडचिड यांसारख्या नकारात्मक भावनांवर नियंत्रण मिळवता येते. यामुळे स्वतःबद्दलचा आत्मविश्वास वाढतो आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक होतो.

हृदयाचे आरोग्य

मेडिटेशन केवळ मनासाठीच नाही तर शरीरासाठीही फायदेशीर आहे. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि उच्च रक्तदाब (High BP) नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. हृदयाची गती स्थिर राहिल्याने हृदयविकाराचा धोकाही कमी होतो.

मेडिटेशचे फायदे

दरोज १० ते १५ मिनीटे मेडिटेशन केल्यास आरोग्यास या सारखे अनेक फायदे मिळण्यास मदत होते.

