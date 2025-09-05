ब्रिटिश सुपरकारवर गणपती बाप्पा! व्हायरल फोटोंनी वेधलं लक्ष

Anushka Tapshalkar
ब्रिटिश सुपरकार मेकर Lanzante Limited ने पहिल्या हायपरकारचे अनावरण केले.
Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo
sakal
या हायपरकारच्या बॅजवर आहे भगवान गणेश प्रेरित क्रेस्ट, ज्याने सगळ्यांचे लक्ष वेधले.
Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo
sakal
भारतीय संस्कृती, पॉप कल्चर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम सोशल मीडियावर चर्चेत.
Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo
sakal
‘बीटल्स’चे जॉर्ज हॅरिसन यांनी गणेशाला शुभ लाभ व अडथळे दूर करणारे प्रतीक मानले होते.
Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo
sakal
या कारचं नाव 95-59, 1995 मधील Le Mans विजयाला दिलेली श्रद्धांजली.
Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo
sakal
McLaren P1 डिझायनर Paul Howse यांची निर्मिती. ३ सीट्स व काच छप्पर हे खास आकर्षण.
Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo
sakal
850 hp ट्विन-टर्बो V8 इंजिन, कार्बन फायबर बॉडी आणि फायटर जेटसारखा एक्झॉस्ट.
Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo
sakal
फक्त ५९ युनिट्स तयार होणार, प्रत्येकावर गणेश क्रेस्ट.
Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo
sakal
किंमत सुमारे ₹12.5 कोटी, पण डिझाईनमुळेच कार सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.
Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo
sakal
Tesla Model Y India Pratap SarnaiK
esakal