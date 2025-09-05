ब्रिटिश सुपरकारवर गणपती बाप्पा! व्हायरल फोटोंनी वेधलं लक्ष

Anushka Tapshalkar

Lanzante Limited हायपरकार

ब्रिटिश सुपरकार मेकर Lanzante Limited ने पहिल्या हायपरकारचे अनावरण केले.

Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo

|

sakal

गणरायाचा लोगो

या हायपरकारच्या बॅजवर आहे भगवान गणेश प्रेरित क्रेस्ट, ज्याने सगळ्यांचे लक्ष वेधले.

Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo

|

sakal

सोशल मीडिया

भारतीय संस्कृती, पॉप कल्चर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम सोशल मीडियावर चर्चेत.

Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo

|

sakal

जॉर्ज हॅरिसन

‘बीटल्स’चे जॉर्ज हॅरिसन यांनी गणेशाला शुभ लाभ व अडथळे दूर करणारे प्रतीक मानले होते.

Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo

|

sakal

95-59 चा अर्थ

या कारचं नाव 95-59, 1995 मधील Le Mans विजयाला दिलेली श्रद्धांजली.

Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo

|

sakal

डिझाईन

McLaren P1 डिझायनर Paul Howse यांची निर्मिती. ३ सीट्स व काच छप्पर हे खास आकर्षण.

Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo

|

sakal

परफॉर्मन्स

850 hp ट्विन-टर्बो V8 इंजिन, कार्बन फायबर बॉडी आणि फायटर जेटसारखा एक्झॉस्ट.

Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo

|

sakal

एक्सक्लुझिव्हिटी

फक्त ५९ युनिट्स तयार होणार, प्रत्येकावर गणेश क्रेस्ट.

Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo

|

sakal

किंमत

किंमत सुमारे ₹12.5 कोटी, पण डिझाईनमुळेच कार सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.

Lanzante’s 95-59 Hypercar With Lord Ganesha's Logo

|

sakal

Tesla Model Y Car : महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांनी खरेदी केली देशातील पहिली टेस्ला वाय कार! पाहा PHOTO

Tesla Model Y India Pratap SarnaiK

|

esakal

आणखी वाचा