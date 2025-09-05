Tesla Model Y Car : महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांनी खरेदी केली देशातील पहिली टेस्ला वाय कार! पाहा PHOTO

बाळकृष्ण मधाळे

सरनाईकांनी खरेदी केली टेस्लाची पहिली मॉडेल वाय कार

मुंबई : महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अमेरिकन कंपनी टेस्लाची पहिली मॉडेल वाय कार खरेदी करून इतिहास रचला आहे.

पहिलेच मालक ठरले

देशातील टेस्ला वाय कारचे हे पहिलेच मालक ठरले आहेत. खास बाब म्हणजे, ही आलिशान ई-कार त्यांनी आपल्या नातवाला भेट म्हणून दिली आहे.

पर्यावरणपूरक वाहनांबद्दल जागरूकता

सरनाईक म्हणाले की, हा निर्णय केवळ कुटुंबासाठी आनंदाचा क्षण ठरावा म्हणूनच नव्हे तर समाजात पर्यावरणपूरक वाहनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशानेही घेतला आहे.

'मी स्वतःला भाग्यवान समजतो'

या विशेष प्रसंगी मंत्री सरनाईक म्हणाले, “मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की भारतातील पहिली टेस्ला कार माझ्या नावावर आहे.

'रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहने धावावीत'

महाराष्ट्र सरकार सतत प्रयत्न करत आहे की, राज्यातील रस्त्यांवर अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहने धावावीत.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात अग्रेसर

येत्या दहा वर्षांत आमचे ध्येय आहे की, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात अग्रेसर राज्य ठरावे.”

परिवहन विभागाकडून सर्वतोपरी सहकार्य

सरनाईक यांनी सांगितले की, ई-वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांना परिवहन विभागाकडून सर्वतोपरी सहकार्य दिले जात आहे.

वाहनांच्या मालकांना विशेष फायदे

त्याचबरोबर, अशा वाहनांच्या मालकांना देखील विशेष फायदे व सुविधा मिळतील.

ई-वाहनांमुळे प्रदूषण कमी होईल

त्यांनी पुढे म्हटले, “ई-वाहनांमुळे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि भावी पिढ्यांना स्वच्छ, निरोगी वातावरण मिळेल.”

नातवाला टेस्ला भेट देण्यामागील कारण काय?

आपल्या नातवाला टेस्ला भेट देण्यामागील कारण स्पष्ट करताना सरनाईक म्हणाले, “जर सक्षम पालक आपल्या मुलांना शाळेत इलेक्ट्रिक वाहनांमधून घेऊन जातील, तर मुले आपसात या विषयावर चर्चा करतील.

'भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनांचेच आहे'

याचा समाजावर मोठा परिणाम होईल आणि लोक पर्यावरणपूरक वाहनांकडे अधिक आकर्षित होतील. मुलांच्या माध्यमातून आपण भविष्याचा संदेश पसरवायला हवा की भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनांचेच आहे.”

