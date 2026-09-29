इंग्रजांच्या काळात भारतात पेट्रोल-रॉकेल कुठून यायचं?

Yashwant Kshirsagar
पश्चिम आशियातील इराण-अमेरिका तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या भीतीने जागतिक तेलबाजार हादरला आहे. भारताचे परदेशी तेलावरील अवलंबित्व पुन्हा चर्चेत आहे. पण ब्रिटिश काळात पेट्रोल-रॉकेल कोठून येत होते?
British India Oil History
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१९व्या शतकाच्या अखेरीस आणि २०व्या शतकाच्या सुरुवातीस भारतात वाहतूक आणि प्रकाशयोजनेसाठी रॉकेलची मागणी झपाट्याने वाढली. वाहनांची संख्या कमी असूनही केरोसीन हा मुख्य इंधन होता.
British India Oil History
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ब्रिटिश प्रशासन प्रामुख्याने शेजारील बर्मावर अवलंबून होते. बर्मामधील तेलक्षेत्रांतून कच्चे तेल आणि इंधन भारतीय बंदरांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात आणले जात असे.
British India Oil History
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बर्मासोबत इराण, इराक आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या मध्य-पूर्वेकडील देशांतील तेलविहिरींतूनही इंधनाचा पुरवठा केला जात असे.
British India Oil History
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कच्च्या तेलाची आयात, साठवणूक आणि विक्री काही मोजक्या परदेशी कंपन्यांच्या हातात होती. बर्मा ऑईल कंपनी सर्वात शक्तिशाली होती.
British India Oil History
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१९२८ मध्ये एशियाटिक पेट्रोलियम आणि बर्मा ऑईल कंपनी एकत्र येऊन बर्मा-शेल स्थापन झाली. स्वातंत्र्यानंतर ही कंपनी भारत पेट्रोलियम (BPCL) झाली. कॅल्टेक्स आणि स्टँडर्ड व्हॅक्यूम या अमेरिकन कंपन्याही बाजारात होत्या.
British India Oil History
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१८६६ मध्ये आसामच्या जंगलात तेलाचे अंश आढळले. १८८९ मध्ये दिगबोई येथे पहिली यशस्वी व्यावसायिक तेलविहीर खोदण्यात आली.
British India Oil History
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रेल्वेचे रूळ टाकणाऱ्या हत्तींच्या पायांना काळा चिकट पदार्थ लागला. ब्रिटिश अभियंत्यांनी “Dig, boy, dig!” असे ओरडले. त्याच वाक्प्रचारावरून दिगबोई हे नाव पडले, असे मानले जाते.
British India Oil History
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१९०१ मध्ये आसाम ऑईल कंपनीने दिगबोई येथे आशियातील पहिली आधुनिक तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारला. आजही त्याला भारतीय पेट्रोलियम उद्योगाची ‘गंगोत्री’ मानले जाते.
British India Oil History
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देशांतर्गत उत्पादन असूनही दिगबोई रिफायनरीची क्षमता अपुरी होती. त्यामुळे अविभाजित भारताची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी परदेशातून तेल आयात सुरूच राहिली.
British India Oil History
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Why Air Hostess Wear Scarf
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