इंग्रजांना पळता भुई थोडी करणारे,प्रतिसरकारचे निर्माते; क्रांतिसिंह नाना पाटील!

सकाळ डिजिटल टीम
सांगलीतील येडे मच्छिंद्र येथे शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या नाना पाटील (३ ऑगस्ट १९०० - ६ डिसेंबर १९७६) यांनी ब्रिटिश हुकूमशाहीविरोधात सशस्त्र बंड पुकारले. बहुजन समाजाच्या हक्कासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला.
Son of Sangli
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१९४२ च्या 'चले जाव' आंदोलनात भूमिगत राहून नानांनी इंग्रजी सत्ता उखडून टाकली आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच १,५०० गावे स्वतंत्र केली.
Liberated 1,500 Villages Before 1947!
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साताऱ्यात 'प्रतिसरकार' आणि 'तुफान सेना' उभारली. इंग्रजांचे हेर आणि अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शासन करत ब्रिटिश यंत्रणा बंद पाडली.
'Patri Sarkar' That Terrified the British
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खेड्यांमध्ये पंचसभा व लोकन्यायालये सुरू करून गावे स्वयंपूर्ण केली. इंग्रजी न्यायालयांवर बहिष्कार टाकत 'ग्रामराज्य' आणले.
'Our Governance, Our Way'
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स्वातंत्र्यानंतर सातारा व बीडचे खासदार म्हणून निवडून आले. देशाच्या संसदेत पहिल्यांदाच मराठीत भाषण करून दिल्लीत मराठीचा आवाज घुमवला.
Marathi in Parliament!
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फुले-शाहूंच्या विचारांचा वारसा चालवत अंधश्रद्धा व अस्पृश्यतेविरुद्ध लढा दिला; तसेच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेतृत्व केले.
Legacy
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लग्नातील उधळपट्टी रोखण्यासाठी साध्या 'गांधी-विवाह' पद्धतीची सुरुवात केली आणि गावोगावी व्यसनमुक्ती व शिक्षणाचा प्रसार केला.
'Gandhi-Vivah' and Anti-Addiction Drive
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१९१६ मध्ये मिळालेली तलाठ्याची सुरक्षित नोकरी सोडून त्यांनी देशसेवा आणि स्वातंत्र्याचा मार्ग निवडला.
Sacrificed a Government Job for Revolution!
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'या' १० देशांमध्ये भारतीय वापरू शकतात UPI...
10 countries where Indians can use UPI
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