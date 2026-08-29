ब्राऊन अन् व्हाईट शुगरमध्ये काय फरक असतो?

संतोष कानडे
ब्राऊन शुगर आणि व्हाईट शुगर दोन्ही प्रामुख्याने सुक्रोजपासून बनलेल्या असतात.
व्हाईट शुगर अधिक शुद्ध केलेली असते, तर ब्राऊन शुगरमध्ये मोलॅसिसचा काही अंश असतो.
मोलॅसिसमुळे ब्राऊन शुगरला तपकिरी रंग, वेगळी चव आणि ओलसर पोत मिळते.
ब्राऊन शुगरमध्ये कॅल्शियम, लोह आणि पोटॅशियमसारखी काही खनिजे थोड्या प्रमाणात असतात.
मात्र या खनिजांचे प्रमाण खूप कमी असल्याने ब्राऊन शुगरला आरोग्यदायी अन्नाचा स्रोत मानता येत नाही.
कॅलरीच्या बाबतीत ब्राऊन आणि व्हाईट शुगरमध्ये फारसा फरक नाही.
ब्राऊन शुगर व्हाईट शुगरपेक्षा आरोग्यासाठी लक्षणीय चांगली आहे, असा ठोस पुरावा नाही.
व्हाईट शुगरमध्ये
दोन्ही प्रकारच्या साखरेचा रक्तातील साखरेवर होणारा परिणाम साधारणपणे समान असतो.
त्यामुळे व्हाईट शुगरऐवजी ब्राऊन शुगर घेतल्याने साखरेचे आरोग्यावरील धोके संपत नाहीत.
आरोग्यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे कोणतीही साखर असो, तिचे अतिरिक्त सेवन मर्यादित ठेवणे.
mughal history
esakal