BSNL 5G launch India : बीएसएनएलची इंटरनेट सुविधा मजबूत होणार; २० हजार नवीन टॉवर्स, 5G नेट लवकरच

Sandeep Shirguppe
BSNL चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ए. रॉबर्ट जे. रवि म्हणाले की, यंदाही 4G नेटवर्कचा विस्तार सुरू राहणार आहे.
कंपनी 20 हजार नवीन टॉवर्स उभारण्याच्या तयारीत असून, त्यासाठी ऑर्डर अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
नेटवर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी कंपनी वेगळ्या मॉडेलवर 10 हजार नवीन साइट्स उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सध्या देशभरात BSNL चे 97 हजार 4G टॉवर्स कार्यरत झाले आहेत.
BSNL ने स्पष्ट केले आहे की, 5G सेवा सुरू करण्यापूर्वी कंपनी 4G नेटवर्क अधिक सक्षम आणि व्यापक करण्यावर भर देणार आहे.
देशभरात मजबूत आणि विश्वासार्ह 4G कव्हरेज उपलब्ध करून देणे हे कंपनीचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले.
BSNL कडून 5G सेवेसाठीही तयारी सुरू असून, त्यावर काम वेगाने सुरू आहे.
BSNL ची 5G सेवा सुरुवातीला Delhi आणि Mumbai सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सुरू करण्याची योजना आखली जात आहे.
