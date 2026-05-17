दुबईहून सोनं आणणं आता होणार महाग; काय आहे केंद्र सरकारचा नियम!

Aarti Badade
परवडणाऱ्या सोन्यासाठी 'दुबई' हे जगभरात प्रसिद्ध आहे. अनेक भारतीय दुबईला गेल्यावर आवर्जून सोने खरेदी करतात, मात्र आता दुबईतून सोने भारतात आणणे पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही.
Dubai Gold Duty Hike
Sakal
देशांतर्गत बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या नियमांनुसार, भारत सरकारने सोन्यावरील प्रभावी आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. यामुळे विदेशातून आणल्या जाणाऱ्या सोन्यावरील कराचा बोजा वाढला आहे.
या वाढीव आयात शुल्कामुळे प्रवाशांना दुबई विमानतळावर अंदाजे ₹६,५०० ते ₹७,५०० प्रति तोळा इतका अतिरिक्त कर (Tax) भरावा लागू शकतो.
महिला प्रवासी असाल, तर दुबईहून भारतात येताना ४० ग्रॅमपर्यंत (अंदाजे ४ तोळे) सोने आणण्यास परवानगी आहे. या मर्यादेपर्यंत सोन्यावर कोणतीही ड्युटी किंवा कर लागणार नाही
जर तुम्ही पुरुष प्रवासी असाल, तर ही करमुक्त सोन्याची मर्यादा केवळ २० ग्रॅमपर्यंत (अंदाजे २ तोळे) मर्यादित करण्यात आली आहे.
महिला किंवा पुरुष प्रवाशांनी ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त सोने आणल्यास, त्या अतिरिक्त सोन्यावर थेट १५% दराने सीमा शुल्क (Customs Duty) भरणे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे.
