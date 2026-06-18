बजेटफ्रेंडली ऋषिकेश ट्रिप करायची? मग 'अशी' करा प्लॅन

Apurva Kulkarni
उत्तराखंडमधील ऋषिकेश हे योग राजधानी म्हणून सुद्धा प्रसिद्ध आहे. परंतु बजेट फ्रेंडली ऋषिकेशला जायचं असेल तरी कसं ते जाणून घ्या...
Budget-Friendly Rishikesh Trip
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सुरुवातीला तुम्ही मुंबई किंवा पुण्यावरून हरिद्वारसाठी ट्रेन बुक करु शकता. त्याचं स्लिपर टिकित १००० हजारापर्यंत आणि 3D AC 2500 पर्य़ंत जाऊ शकतं.
Budget-Friendly Rishikesh Trip
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हरिद्वार ते ऋषिकेश २५ किमी आहे. त्यामुळे तुम्हाला तिथून सहज बस मिळू शकतात. बसचं तिकिट १०० ते २०० रुपये आहे.
Budget-Friendly Rishikesh Trip
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ऋषिकेशपासून राम झुला किंवा लक्ष्मण झुलापर्यंत जाण्यासाठी शेअरिंग रिक्षा उपलब्ध आहे. त्या नेपाळी फार्मपासून १०० सिटरप्रमाणे पैसे आकारतात.
Budget-Friendly Rishikesh Trip
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तिथे राहण्यासाठी तुम्हाला हॉटेल्स, आश्रम आणि हॉस्टेल सुद्धा उपलब्ध आहे. हॉस्ट्रेलमध्ये बेडप्रमाणे ८०० ते ९०० रुपये आकारले जातात.
Budget-Friendly Rishikesh Trip
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ऋषिकेशमध्ये योग, ध्यान आणि कैपिंगसारखे लोकप्रिय पर्यटन स्थळ सुद्धा आहेत. तसंच सर्वांत सुंदर दृश्य म्हणजे त्रिवेणी घाट इथं होणारी भव्य गंगा आरती होते.
Budget-Friendly Rishikesh Trip
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तसंच ऋषिकेशमध्ये नीलकंठ महादेव मंदिर सुद्धा प्रसिद्ध आहे. ते ऋषिकेपासून २६ किमी दूर पहाडांमध्ये स्थित आहे. तिथेही तुम्ही जाऊ शकतात.
Budget-Friendly Rishikesh Trip
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त्यामुळे तुम्ही योग्य नियोजन केलं तर ५ ते ६ हजारात तुमची ऋषिकेश ट्रीप होऊ शकते.
Budget-Friendly Rishikesh Trip
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