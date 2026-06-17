Miyazaki Mango : हापूस विसरा, अयोध्येत पिकला 3 लाख रुपये किलोचा आंबा; पहिलं फळ थेट 'राम लल्ला'च्या चरणी अर्पण!

बाळकृष्ण मधाळे
कोकणचा हापूस आंबा आपल्या चवीसह आणि उच्च बाजारभावामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. मात्र, यंदा एका वेगळ्याच आणि जगातील सर्वात महागड्या आंब्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
Ayodhya farmer grows Miyazaki mango
esakal
जपानमधील प्रसिद्ध ‘मियाझाकी’ आंबा, ज्याला ‘एग ऑफ द सन’ म्हणूनही ओळखले जाते, आता अयोध्येच्या मातीत यशस्वीपणे पिकवण्यात आला आहे.
Ayodhya farmer grows Miyazaki mango
esakal
विशेष म्हणजे, या दुर्मिळ आंब्याचे पहिले फळ अयोध्येतील राम मंदिरात प्रभू रामलल्लाच्या चरणी अर्पण करण्यात आले.
Ayodhya farmer grows Miyazaki mango
esakal
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ‘मियाझाकी’ आंब्याची किंमत तब्बल २.५ लाख ते ३ लाख रुपये प्रति किलो इतकी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे हा आंबा जगातील सर्वात महागड्या आंब्यांपैकी एक मानला जातो.
Ayodhya farmer grows Miyazaki mango
esakal
अयोध्येतील शेतकरी ओमप्रकाश सिंह यांनी दोन वर्षांपूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर या आंब्याच्या रोपांची लागवड केली होती.
Ayodhya farmer grows Miyazaki mango
esakal
सुरुवातीला अनेकांनी अयोध्येच्या हवामानात हे झाड टिकणार नसल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, सर्व अंदाज खोटे ठरवत हे झाड स्थानिक वातावरणात चांगलेच रुजले.
Ayodhya farmer grows Miyazaki mango
esakal
यंदाच्या हंगामात या झाडाला सुमारे डझनभर फळे लागली असून, एका आंब्याची किंमत जवळपास एक लाख रुपयांच्या घरात असल्याचे सांगितले जात आहे.
Ayodhya farmer grows Miyazaki mango
esakal
भारतीय परंपरेनुसार, बागेतील पहिले फळ देवाला अर्पण करण्याची प्रथा जपत ओमप्रकाश सिंह यांनी झाडावरील पहिले मियाझाकी आंब्याचे फळ तुळशीपत्रासह रामलल्लाला अर्पण केले.
Ayodhya farmer grows Miyazaki mango
esakal
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