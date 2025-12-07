थंड–जळजळलेल्या पायांना आराम! नसांतील ताण आणि विटामिन कमतरतेवर 7 जलद उपाय!

Aarti Badade
पायांच्या तळव्यांमधील उष्णता (Heat) वाढल्याने आग आणि जळजळ होते. ताण-तणाव, रक्ताभिसरण समस्या किंवा पोषक तत्त्वांची कमतरता ही मुख्य कारणे आहेत.
मेहंदी (Henna) थंड गुणधर्मांनी परिपूर्ण असते. तळव्यांवर मेहंदीचा घट्ट लेप थापून झोपल्यास, पाय थंड पडतात आणि शांत झोप लागते.
दही (Curd) किंवा दह्याची मलई (Cream) पायांच्या तळव्यांवर लावल्यास कुलिंग इफेक्ट (Cooling Effect) मिळतो. यामुळे पायांची आग त्वरित शांत होते.
एका बादलीत बर्फाचे पाणी (Ice Water) घेऊन त्यात पाय बुडवा किंवा बर्फाची पिशवी (Ice Pack) कापडात गुंडाळून तळव्यांवर ठेवा. यामुळे त्वरित थंडावा मिळतो.
तिळाच्या तेलाने (Sesame Oil) तळव्यांवर हळुवार मसाज (Massage) केल्यास रक्ताभिसरण (Blood Circulation) सुधारते आणि जळजळ कमी होते. लवंग तेल मिसळल्यास अधिक फायदा.
फ्रेश कोरफड (Aloe Vera) घेऊन तिचा गर थेट पायांवर लावा किंवा कोरफड जेलने मसाज करा. कोरफड उष्णता (Heat) शोषून घेते आणि पायांना आराम देते.
गरम पाण्यात एप्सम सॉल्ट (Epsom Salt - मॅग्नेशियम सल्फेट) टाकून त्यात पाय बुडवून ठेवा. मॅग्नेशियम तळव्यांतील तणाव (Stress) कमी करून जळजळ शांत करते.
पाण्यात व्हिनेगर (Vinegar) मिसळून त्यात $\text{15-20}$ मिनिटे पाय बुडवा. व्हिनेगरमधील अँटीफंगल गुणधर्म (Antifungal Properties) स्वच्छता करतात आणि थंडावा देतात.
