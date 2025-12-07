किडनी स्टोनला करा रामराम! ‘ही’ 8 पेय प्या; मूत्रपिंड होईल बिलकुल साफ!

Aarti Badade

किडनी स्वच्छ ठेवण्याचे महत्त्व

किडनी (Kidney) शरीरातील पाणी, विषारी द्रव्ये आणि मिठाचे प्रमाण नियंत्रित करते. अस्वस्थ जीवनशैलीमुळे किडनीवरील ताण (Strain) वाढतो, ज्यामुळे खडे (Stones) होतात.

Kidney Detox Drinks

|

Sakal

दुधी मुळ्याचा चहा

हा चहा मूत्रल (Diuretic) मानला जातो. तो सूज (Inflammation) कमी करतो आणि यकृत-मूत्रपिंड दोन्हींचे कार्य सुरळीत ठेवतो.

Kidney Detox Drinks

|

Sakal

सेलरीचा रस

सेलरी (Celery) रस नैसर्गिकरीत्या मूत्रल आहे. रिकाम्या पोटी तो प्यायल्यास किडनी स्टोनचा धोका कमी होतो आणि शरीरातील आम्लाचे प्रमाण नियंत्रणात राहते.

Kidney Detox Drinks

|

Sakal

आले-पुदिना हर्बल टी

आल्यातील जिंजरॉल सूज कमी करते, तर पुदिना (Mint) मूत्रमार्गातील (Urinary Tract) जळजळ शांत करतो. हे पेय विषाक्त घटक बाहेर काढते.

Kidney Detox Drinks

|

Sakal

आवळ्याचा काढा

आवळा (Amla) रक्तशुद्धी करतो आणि मूत्रपिंडातील पेशींना बळकटी देतो. हा काढा प्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवून पचन सुधारतो.

Kidney Detox Drinks

|

Sakal

काकडीचा रस

काकडीत असलेले पोटॅशियम आणि पाणी युरिक ॲसिड (Uric Acid) कमी करते. त्यामुळे खडे होण्याचा धोका (Stone Risk) कमी होतो.

Kidney Detox Drinks

|

Sakal

टरबुजाचा रस

टरबूज (Watermelon) त्वरित हायड्रेशन (Hydration) देते आणि युरिक ॲसिड बाहेर काढण्यास मदत करते. हे पेय मूत्रपिंडावरील ताण घटवते.

Kidney Detox Drinks

|

Sakal

जास्वंदीचा चहा

हा चहा मूत्रल गुणधर्मांसाठी ओळखला जातो. तो रक्तदाब (Blood Pressure) आणि वाईट कोलेस्टेरॉल (Bad Cholesterol) नियंत्रणात ठेवतो.

Kidney Detox Drinks

|

Sakal

लिंबूपाणी

लिंबातील सायट्रेट (Citrate) संयुग कॅल्शियम ऑक्झलेट स्टोन (Calcium Oxalate Stone) तयार होण्यापासून प्रतिबंध करते. सकाळी कोमट पाणी प्या.

Kidney Detox Drinks

|

Sakal

झोपण्यापूर्वी 2 मिनिटं लावा हे घरच्या घरी बनवता येणारे ‘पिंक ग्लो सीरम’!

sakal

येथे क्लिक करा