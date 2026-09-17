लघवी वारंवार लागतेय आणि जळजळही होतेय? शरीर देतंय ‘हे’ संकेत!

Aarti Badade

लघवी करताना जळजळ होतेय?

ही लक्षणं केवळ कमी पाणी पिण्यामुळे नसून मूत्राशयाच्या जळजळीचे संकेत असू शकतात.

Burning While Urinating Sign of UTI

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Sakal

‘सिस्टायटिस’ म्हणजे नेमकं काय?

मूत्राशयाला सूज किंवा जळजळ होण्याच्या स्थितीला सिस्टायटिस म्हणतात आणि अनेकदा त्यामागे जिवाणूंचा संसर्ग असू शकतो.

Burning While Urinating Sign of UTI

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Sakal

संसर्ग नसतानाही होऊ शकतो त्रास!

काही प्रकरणांमध्ये जंतुसंसर्ग नसतानाही वारंवार लघवी, वेदना आणि अस्वस्थता जाणवू शकते, याला इंटरस्टीशियल सिस्टायटिस म्हटले जाते.

Burning While Urinating Sign of UTI

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Sakal

महिला आणि मधुमेहींनी अधिक काळजी घ्यावी!

महिलांमध्ये लघवीची नळी लहान असल्याने तसेच अनियंत्रित मधुमेहामुळे मूत्रमार्गातील संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.

Burning While Urinating Sign of UTI

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Sakal

ही लक्षणं अजिबात दुर्लक्षित करू नका!

लघवी करताना जळजळ, वारंवार किंवा अचानक लघवीची इच्छा, पोटाच्या खालच्या भागात वेदना आणि ब्लॅडर पूर्ण रिकामे न झाल्याची भावना जाणवू शकते.

Burning While Urinating Sign of UTI

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Sakal

मूत्राशयाच्या आरोग्यासाठी ‘या’ सवयी ठेवा!

पुरेसे पाणी प्या, लघवी रोखून ठेवू नका, स्वच्छता राखा, घट्ट किंवा ओले कपडे जास्त वेळ घालणे टाळा आणि फायबरयुक्त आहार घ्या.

Burning While Urinating Sign of UTI

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Sakal

सल्ला घेणे

त्रास सतत होत असल्यास योग्य तपासणी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

Burning While Urinating Sign of UTI

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Sakal

पिस्ता भिजवून खावा की नाही?

Pistachios

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Sakal

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