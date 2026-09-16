Aarti Badade
पिस्ता भिजवून खावा की नाही?
भिजवलेला पिस्ता मऊ होतो आणि शरीराला त्यातील पोषक घटक मिळण्यास मदत होऊ शकते.
पचनासाठी ठरतो हलका!
फायबर आणि फॅट्स असलेला पिस्ता भिजवल्यामुळे मऊ होतो आणि पचायला तुलनेने सोपा जाऊ शकतो.
फायटिक ॲसिड कमी होण्यास मदत?
भिजवल्याने पिस्त्यातील फायटिक ॲसिडचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे काही खनिजांच्या शोषणाला फायदा होऊ शकतो.
पिस्त्यातील पोषक घटकांचा फायदा मिळवा!
पिस्त्यातील विविध जीवनसत्त्वे, खनिजे, चांगले फॅट्स आणि इतर पोषक घटक आहाराचा पौष्टिक भाग ठरू शकतात.
पिस्ता किती वेळ भिजवायचा?
रात्री ५ ते ७ पिस्ते पाण्यात भिजवून सकाळी खाता येतात.
साल काढून खावा की सालीसह?
सकाळी भिजवलेला पिस्ता सालीसह किंवा साल काढून खाऊ शकता.
रिकाम्या पोटी खाणं आवश्यक आहे का?
रिकाम्या पोटी खाणे बंधनकारक नाही; आपल्या आहारपद्धतीनुसार योग्य प्रमाणात पिस्ता खाणे महत्त्वाचे आहे.