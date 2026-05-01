चवीचा जबरदस्त तडका... महाराष्ट्रातील 'हे' मसाले प्रत्येक घास करतात खास!

Aarti Badade

महाराष्ट्राची चव आणि सुगंध

महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कोपऱ्याची एक वेगळी ओळख असून तिथल्या मातीचा सुगंध तिथल्या खास मसाल्यांमध्ये उतरला आहे.

Traditional spices of Maharashtra

Sakal

विदर्भाचा ठसकेबाज 'वऱ्हाडी मसाला'

वऱ्हाडी चिकन आणि वांग्याच्या भरतासाठी वापरला जाणारा हा तिखट मसाला शेतकऱ्यांच्या घरातील रोजचा सुवास आहे.

मराठवाड्याचा 'गोडा मसाला'

आमटी आणि भेंडीच्या भाजीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या मसाल्यात कोरड्या हवेतला साधेपणा आणि सुगंधी गोडवा जाणवतो.

खान्देशचा धूरकट 'खान्देशी मसाला'

काळे मटण आणि भाज्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या मसाल्याची तीव्र धूरकट चव हीच खान्देशची खरी ओळख आहे.

कोल्हापूरचा झणझणीत 'तांबडा मसाला'

मिसळ आणि तांबड्या-पांढऱ्या रस्सासाठी वापरला जाणारा हा मसाला आपल्या अंगारासारख्या तिखट चवीसाठी ओळखला जातो.

कोकणी सुवास असणारा 'मालवणी मसाला'

फिश करीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या मसाल्यात समुद्राचा खारट श्वास आणि नारळाचा अप्रतिम सुगंध यांचा मिलाफ आहे.

आगरी-कोळी संस्कृतीचा 'आगरी मसाला'

बोंबील, सुरमई आणि चिकनसाठी वापरला जाणारा हा मसाला कोळी संस्कृतीचा अस्सल स्पाइस-स्वभाव दर्शवतो.

सह्याद्रीची ताकद सांगणारा 'घाटी मसाला'

घाटी मटण आणि चिकन करीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या मसाल्यात सह्याद्रीच्या डोंगराएवढी झणझणीत ताकद सामावलेली आहे.

