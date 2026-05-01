चवीचा जबरदस्त तडका... महाराष्ट्रातील 'हे' मसाले प्रत्येक घास करतात खास!

Aarti Badade
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कोपऱ्याची एक वेगळी ओळख असून तिथल्या मातीचा सुगंध तिथल्या खास मसाल्यांमध्ये उतरला आहे.
Traditional spices of Maharashtra
Sakal
वऱ्हाडी चिकन आणि वांग्याच्या भरतासाठी वापरला जाणारा हा तिखट मसाला शेतकऱ्यांच्या घरातील रोजचा सुवास आहे.
आमटी आणि भेंडीच्या भाजीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या मसाल्यात कोरड्या हवेतला साधेपणा आणि सुगंधी गोडवा जाणवतो.
काळे मटण आणि भाज्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या मसाल्याची तीव्र धूरकट चव हीच खान्देशची खरी ओळख आहे.
मिसळ आणि तांबड्या-पांढऱ्या रस्सासाठी वापरला जाणारा हा मसाला आपल्या अंगारासारख्या तिखट चवीसाठी ओळखला जातो.
फिश करीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या मसाल्यात समुद्राचा खारट श्वास आणि नारळाचा अप्रतिम सुगंध यांचा मिलाफ आहे.
बोंबील, सुरमई आणि चिकनसाठी वापरला जाणारा हा मसाला कोळी संस्कृतीचा अस्सल स्पाइस-स्वभाव दर्शवतो.
घाटी मटण आणि चिकन करीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या मसाल्यात सह्याद्रीच्या डोंगराएवढी झणझणीत ताकद सामावलेली आहे.
Maharashtra unique tourist places
Sakal