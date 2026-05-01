सह्याद्रीची जादू! महाराष्ट्रातील ‘ही’ ठिकाणं म्हणजे निसर्गाचा अद्भुत नजारा

Aarti Badade

महाराष्ट्रातील आश्चर्यांची दुनिया

आपल्या महाराष्ट्रात अशी काही ठिकाणे आहेत ज्यांची निर्मिती आणि सौंदर्य पाहून कोणालाही आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही.

लोणार सरोवर (बुलढाणा)

अंतराळातून आलेल्या एका मोठ्या उल्केच्या आघातामुळे बुलढाण्यात हे नैसर्गिक आणि अद्भुत सरोवर तयार झाले आहे.

नाणेघाट (पुणे-जुन्नर)

सातवाहन काळातील हा प्राचीन व्यापारमार्ग आजही आपल्या ऐतिहासिक आणि भौगोलिक वैशिष्ट्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.

उलट वाहणारा धबधबा

नाणेघाटात पावसाळ्यात जोरदार वाऱ्यामुळे धबधब्याचे पाणी चक्क उलट्या दिशेने वाहताना दिसते, जे पर्यटकांना थक्क करते.

कास पठार (सातारा)

रंगीबेरंगी फुलांच्या नैसर्गिक गालिचांसाठी प्रसिद्ध असलेले हे पठार ८५० हून अधिक वनस्पती प्रजातींचे घर आहे.

जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळ

कास पठाराचे अद्वितीय महत्त्व ओळखून 'UNESCO Heritage Site' म्हणून या स्थळाला जागतिक स्तरावर प्रमाणित करण्यात आले आहे.

गिल्बर्ट हिल (मुंबई)

अंधेरी येथे ज्वालामुखीच्या लाव्हातून तयार झालेली ६६ दशलक्ष वर्षे जुनी २०० फूट उंच बेसॉल्ट खडकाची जगातील दुर्मिळ रचना आहे.

मराठा साम्राज्यापूर्वी 'या' 11 प्राचीन साम्राज्यांनी महाराष्ट्रभूमीवर राज्य केलंय!

Ancient empires of Maharashtra

|

Sakal

येथे क्लिक करा