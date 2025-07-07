धावपळीच्या सकाळसाठी पटकन अन् पौष्टिक 'अंड्याचा' हा पदार्थ नक्की बनवा!

Aarti Badade
अंड्याचा चिला' हा धावपळीच्या सकाळसाठी एक जलद आणि निरोगी नाश्ता आहे.
अंड्याचा चिला फेटलेली अंडी, मसाले आणि भाज्या वापरून बनवला जातो, जो प्रथिनेयुक्त आणि अतिशय चविष्ट असतो.
२ अंडी, २ टेबलस्पून बारीक चिरलेला कांदा, १ टेबलस्पून बारीक चिरलेला टोमॅटो, १ टेबलस्पून बारीक चिरलेली सिमला मिरची, १ टेबलस्पून चिरलेली कोथिंबीर
१ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, ¼ टीस्पून लाल मिरची पावडर, ¼ टीस्पून हळद पावडर, चवीनुसार मीठ, १ टीस्पून तेल किंवा तूप (स्वयंपाकासाठी).
एका भांड्यात अंडी फोडा. त्यात कांदा, टोमॅटो, सिमला मिरची, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, लाल मिरची पावडर, हळद आणि मीठ घालून चांगले फेटून घ्या.
एक नॉन-स्टिक पॅन गरम करा आणि त्यावर थोडे तेल किंवा तूप लावून ग्रीस करा.
अंड्याचे मिश्रण पॅनवर ओता आणि ते पॅनकेकसारखे हलक्या हाताने पसरा.
मध्यम आचेवर २-३ मिनिटे बेस सेट होईपर्यंत शिजवा. नंतर उलटा करून दुसरी बाजू १-२ मिनिटे शिजवा.
पुदिन्याची चटणी, टोमॅटो केचप किंवा बटर लावलेल्या टोस्टसोबत गरमागरम सर्व्ह करा.
तुम्ही तुमच्या आवडत्या भाज्या वापरून हा अंड्याचा चिला अधिक चविष्ट बनवू शकता!