घरात अचानक फुलपाखरू आलं तर शुभ का मानलं जातं?

Vinod Dengale
फुलपाखरू घरात येणे हे शकुन शास्त्रानुसार नशीब बदलण्याचा आणि आयुष्यात सकारात्मक बदल होण्याचा संकेत मानला जातो.
Sign
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घरात फुलपाखरू येणे म्हणजे लवकरच एखादी शुभ बातमी किंवा मंगलकार्य होण्याचे संकेत असल्याची लोकमान्यता आहे.
Good News
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रंगीबेरंगी फुलपाखराचे येणे म्हणजे शास्त्रानुसार धनलाभ आणि आर्थिक प्रगतीचा संकेत मानला जातो.
Money
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फुलपाखराच्या आगमनामुळे घरातील नकारात्मकता कमी होऊन सकारात्मक वातावरण निर्माण होते, अशीही धारणा आहे.
Positive Engergy
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काही लोकमान्यतांमध्ये फुलपाखराला पूर्वजांशी जोडले जाते. त्यामुळे त्याचे घरात येणे पितृकृपेचे प्रतीक मानले जाते.
Auspicious
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पांढरे किंवा पिवळे फुलपाखरू सुख-समृद्धीचे, तर रंगीबेरंगी फुलपाखरू प्रेम आणि नात्यातील गोडव्याचे प्रतीक मानले जाते.
Colour
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फुलपाखरू घरात आल्यावर त्याला कधीही मारू नये किंवा इजा पोहोचवू नये. त्याला स्वतःहून बाहेर उडून जाऊ द्यावे अशी मान्यता आहे.
Dont do
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वैज्ञानिकदृष्ट्या फुलपाखरू घरात येणे ही सामान्य घटना आहे मात्र लोकविश्वास आणि शकुनशास्त्रानुसार त्याला शुभ संकेत मानले जाते.
Important
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How Is a Tiny Hole Made in a Needle?
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