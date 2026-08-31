घरात अचानक फुलपाखरू आलं तर शुभ का मानलं जातं?

Vinod Dengale

संकेत

फुलपाखरू घरात येणे हे शकुन शास्त्रानुसार नशीब बदलण्याचा आणि आयुष्यात सकारात्मक बदल होण्याचा संकेत मानला जातो.

Sign

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आनंदाची बातमी

घरात फुलपाखरू येणे म्हणजे लवकरच एखादी शुभ बातमी किंवा मंगलकार्य होण्याचे संकेत असल्याची लोकमान्यता आहे.

Good News

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लक्ष्मीचे आगमन

रंगीबेरंगी फुलपाखराचे येणे म्हणजे शास्त्रानुसार धनलाभ आणि आर्थिक प्रगतीचा संकेत मानला जातो.

Money

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नकारात्मकता दूर

फुलपाखराच्या आगमनामुळे घरातील नकारात्मकता कमी होऊन सकारात्मक वातावरण निर्माण होते, अशीही धारणा आहे.

Positive Engergy

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पितरांचा आशीर्वाद

काही लोकमान्यतांमध्ये फुलपाखराला पूर्वजांशी जोडले जाते. त्यामुळे त्याचे घरात येणे पितृकृपेचे प्रतीक मानले जाते.

Auspicious

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रंग

पांढरे किंवा पिवळे फुलपाखरू सुख-समृद्धीचे, तर रंगीबेरंगी फुलपाखरू प्रेम आणि नात्यातील गोडव्याचे प्रतीक मानले जाते.

Colour

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हे नको

फुलपाखरू घरात आल्यावर त्याला कधीही मारू नये किंवा इजा पोहोचवू नये. त्याला स्वतःहून बाहेर उडून जाऊ द्यावे अशी मान्यता आहे.

Dont do

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टीप

वैज्ञानिकदृष्ट्या फुलपाखरू घरात येणे ही सामान्य घटना आहे मात्र लोकविश्वास आणि शकुनशास्त्रानुसार त्याला शुभ संकेत मानले जाते.

Important

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