Buttermilk in Monsoon : पावसाळ्यात ताक पिताना कोणती काळजी घ्यावी?

Sandeep Shirguppe
ताक हे एक प्रकारचे पारंपारिक भारतीय पेय आहे जे पाण्यामध्ये दही मिक्स करून बनवले जाते.
Buttermilk drink in Monsoon
esakal
पावसाळ्यात हायड्रेशनमध्ये ताक मदत करते.
Buttermilk drink in Monsoon
esakal
ताकामध्ये असलेले प्रोबायोटिक्स निरोगी पचन वाढवतात.
Buttermilk drink in Monsoon
esakal
अपचन सुलभ करतात आणि आम्लपित्त आणि फुगण्यापासून आराम देतात.
Buttermilk drink in Monsoon
esakal
सर्दी, कफ किंवा खोकल्याचा त्रास असल्यास ताक पिणे टाळावे.
Buttermilk drink in Monsoon
esakal
अतिथंड किंवा अतिआंबट ताक पिणे टाळावे.
Buttermilk drink in Monsoon
esakal
ताकात जिरे पावडर, हिंग किंवा सैंधव मीठ टाकून प्यावे, जेणेकरून पचन अधिक चांगले होईल.
Buttermilk drink in Monsoon
esakal
रात्रीच्या वेळी ताक पिणे अपायकारक ठरू शकते, म्हणून ते नेहमी दिवसा प्यावे.
Buttermilk drink in Monsoon
esakal