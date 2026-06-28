Buttermilk in Monsoon : पावसाळ्यात ताक पिताना कोणती काळजी घ्यावी?

Sandeep Shirguppe

ताक पिण्याचे फायदे

ताक हे एक प्रकारचे पारंपारिक भारतीय पेय आहे जे पाण्यामध्ये दही मिक्स करून बनवले जाते.

Buttermilk drink in Monsoon

|

esakal

हायड्रेशन

पावसाळ्यात हायड्रेशनमध्ये ताक मदत करते.

Buttermilk drink in Monsoon

|

esakal

निरोगी पचन

ताकामध्ये असलेले प्रोबायोटिक्स निरोगी पचन वाढवतात.

Buttermilk drink in Monsoon

|

esakal

पोट फुगायचे थांबेल

अपचन सुलभ करतात आणि आम्लपित्त आणि फुगण्यापासून आराम देतात.

Buttermilk drink in Monsoon

|

esakal

त्रास असल्यास टाळा

सर्दी, कफ किंवा खोकल्याचा त्रास असल्यास ताक पिणे टाळावे.

Buttermilk drink in Monsoon

|

esakal

अतिआंबट ताक टाळा

अतिथंड किंवा अतिआंबट ताक पिणे टाळावे.

Buttermilk drink in Monsoon

|

esakal

जिरे हिंग घालून ताक घ्या

ताकात जिरे पावडर, हिंग किंवा सैंधव मीठ टाकून प्यावे, जेणेकरून पचन अधिक चांगले होईल.

Buttermilk drink in Monsoon

|

esakal

रात्री ताक टाळा

रात्रीच्या वेळी ताक पिणे अपायकारक ठरू शकते, म्हणून ते नेहमी दिवसा प्यावे.

Buttermilk drink in Monsoon

|

esakal

आणखी पाहा...