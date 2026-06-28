पहिल्या पावसात मातीचा सुगंध का येतो? जाणून घ्या त्यामागचं विज्ञान

Varsha Balhe
पहिल्या पावसाचा सुगंध...
पाऊस सुरू होताच दरवळणारा मातीचा सुगंध सर्वांनाच आवडतो. पण हा सुगंध नेमका येतो कसा?
Why Does Soil Smell After Rain?
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या सुगंधाला काय म्हणतात?
पहिल्या पावसानंतर येणाऱ्या मातीच्या सुगंधाला विज्ञानात Petrichor (पेट्रिकोर) असे म्हणतात.
Why Does Soil Smell After Rain?
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जिओस्मिनची जादू!
जमिनीतील Actinomycetes आणि Streptomyces हे सूक्ष्मजीव Geosmin नावाचे रसायन तयार करतात. पाऊस पडताच ते हवेत पसरते.
Why Does Soil Smell After Rain?
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झाडांचं तेलही कारणीभूत
उन्हाळ्यात झाडांमधून बाहेर पडणारी नैसर्गिक सुगंधी तेले मातीत साठतात. पावसाच्या पाण्यामुळे ती हवेत मिसळतात.
Why Does Soil Smell After Rain?
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एरोसोल म्हणजे काय?
पावसाचे थेंब जमिनीवर आदळल्यावर सूक्ष्म बुडबुडे तयार होतात. ते फुटल्यावर सुगंधी कण हवेत पसरतात.
Why Does Soil Smell After Rain?
esakal
ओझोनचाही वाटा
विजांच्या कडकडाटामुळे तयार होणारा ओझोन वायू हवेला ताजेतवाना सुगंध देतो.
Why Does Soil Smell After Rain?
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म्हणूनच सुगंध जास्त जाणवतो
पहिल्या पावसात कोरड्या जमिनीत साठलेले जिओस्मिन, वनस्पतींची तेले आणि एरोसोल एकत्र हवेत पसरतात.
Why Does Soil Smell After Rain?
esakal
आता समजलंच!
पावसात येणारा मातीचा सुगंध हा निसर्गाचा चमत्कार नसून, सूक्ष्मजीव, वनस्पतींची तेले आणि पावसाच्या थेंबांमागचं सुंदर विज्ञान आहे.
Why Does Soil Smell After Rain?
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