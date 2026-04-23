नवीन बेड खरेदी करताय? या ८ महत्त्वाच्या टिप्स आधी वाचा नाहीतर नंतर पश्चात्ताप होईल

Sandeep Shirguppe
बेड फक्त खोली सुंदर दिसण्यासाठी नसतो, तर तो आपल्या चांगल्या झोपेचा आणि आरामाचा आधार असतो.
mattress and bed selection tips
esakal
प्रत्येक खोलीच्या गरजेनुसार बेड वेगळा असतो. चला जाणून घेऊया की नवीन बेड घेताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.
बेड घेण्यापूर्वी आपल्या खोलीचा आकार मोजून घ्या. योग्य आकाराचा बेड खोलीला आरामदायक बनवतो.
बेड रोज वापरला जाणारा फर्निचर आहे, त्यामुळे मजबूत मटेरियल असणे आवश्यक आहे. सॉलिड लाकूड किंवा चांगल्या दर्जाचे मेटल जास्त काळ टिकते.
सिंगल, डबल, क्वीन किंवा किंग साइज बेडचा निर्णय हा किती लोक वापरणार आहेत आणि किती जागा हवी आहे यावर ठरवा.
खूप उंच बेडवर चढणे-उतरणे कठीण होते आणि खूप खालील बेडवर बसणे-उठणे अवघड होते.
बेडचा बेस मजबूत असावा, जेणेकरून गादी मध्ये बसणार नाही आणि शरीराला योग्य आधार मिळेल.
ही माहिती इंटरनेटवरील उपलब्ध माहितीनुसार दिली आहे. यातील अचूकता किंवा सत्यता याबाबत कोणतीही हमी नाही.
