कोल्हापूरजवळ दडलंय स्वर्गासारखं हिल स्टेशन; एकदा गेलात तर परत यायलाच विसराल

Sandip Kapde
कोल्हापूरपासून सुमारे अडीच तासांच्या अंतरावर असलेले हे ठिकाण निसर्गप्रेमींना स्वर्गीय अनुभव देते.
Amboli: A Hidden Scenic Hill Station Near Pune
esakal
गोव्याच्या मडगाव शहराजवळ वसलेले हे थंड हवेचे ठिकाण शांतता आणि सौंदर्याने भरलेले आहे
या निसर्गरम्य ठिकाणाला आंबोली असे म्हणतात, जे प्रसिद्ध हिल स्टेशन म्हणून ओळखले जाते
महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वसलेले आंबोली कोल्हापूरपासून सुमारे 117 किलोमीटर अंतरावर आहे
महाराष्ट्रात सहलीचे नियोजन करताना आंबोलीचा समावेश केल्यास प्रवास अधिक संस्मरणीय ठरतो
येथे वर्षभर थंड आणि आल्हाददायक वातावरण अनुभवायला मिळते
अनेकदा हे ठिकाण दाट ढगांनी वेढलेले दिसते, ज्यामुळे परिसर अधिकच आकर्षक वाटतो
देश-विदेशातील पर्यटकांना आंबोलीचे सौंदर्य विशेष आकर्षित करते
हिरवीगार जंगले, चहाचे मळे आणि नयनरम्य धबधबे यामुळे या ठिकाणाची ओळख अधिक खुलते
येथे ट्रेकिंग, पॅराग्लायडिंग आणि सायकलिंगसारख्या रोमांचक उपक्रमांचा आनंद घेता येतो
